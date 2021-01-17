banner363

banner380

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Hangi uygulama hakkımızda ne kadar bilgiye sahip?
Hangi uygulama hakkımızda ne kadar bilgiye sahip?
Bill Gates toprak ağası çıktı...
Bill Gates toprak ağası çıktı...
Zamanı donduran 20 kadın!
Zamanı donduran 20 kadın!
Atatürk’ün hediye ettiği mendili satışa çıkarttı
Atatürk’ün hediye ettiği mendili satışa çıkarttı

Yalçın Koşukavak: “Bir gol yediğiniz zaman oyunun psikolojisi biraz sizden uzaklaşıyor”

Hatayspor’a 2-0 kaybeden Denizlispor’da Teknik Direktör Yalçın Koşukavak, Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi hakkında ve oyun konusunda sert açıklamalarda bulundu. Koşukavak, “İkinci yarı 47. dakikadaki gol psikolojik dirençleri kırık olan oyuncularda bir çöküntüye sebebiyet verdi. Çok merak ettiğim bir şey var; VAR odasına gitmek istiyorum. Öyle bir imkanım olsa, saygısızlık yapmak istemiyorum. Merak ediyorum, oradaki o yorumu değerlendirirken ne konuşuyorlar, düşünüyorum düşünüyorum mantıklı bir şey bulamıyorum” dedi.

Spor 17.01.2021, 18:38
2
Yalçın Koşukavak: “Bir gol yediğiniz zaman oyunun psikolojisi biraz sizden uzaklaşıyor”

Hatayspor’a 2-0 kaybeden Denizlispor’da Teknik Direktör Yalçın Koşukavak, Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi hakkında ve oyun konusunda sert açıklamalarda bulundu. Koşukavak, “İkinci yarı 47. dakikadaki gol psikolojik dirençleri kırık olan oyuncularda bir çöküntüye sebebiyet verdi. Çok merak ettiğim bir şey var; VAR odasına gitmek istiyorum. Öyle bir imkanım olsa, saygısızlık yapmak istemiyorum. Merak ediyorum, oradaki o yorumu değerlendirirken ne konuşuyorlar, düşünüyorum düşünüyorum mantıklı bir şey bulamıyorum” dedi.

Süper Lig’in 19. haftasında Denizlispor, evinde Hatayspor’a 2-0 mağlup oldu. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında Denizlispor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, açıklamalarda bulundu. Son haftalarda sıkıntılı bir süreçten geçtiklerini ve oyuncularının sakatlıktan dolayı maçlarda tam olarak performans gösteremediklerini dile getiren Koşukavak, Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi hakkında da sert konuştu.

“Gol attık herhalde ona herkes gol diyor ama izlemedim, bilmiyorum”

İlk 45 dakika sahada çok ciddi bir oyunun olduğunu dile getirerek sözlerine başlayan Yalçın Koşukavak, "İlk yarı 2 ya da 3-0 bitebilirdi. Taktik, strateji ve plan oyuncular çok uyum gösterdi. Hatayspor’un 18’ine girsek de o beklediğimiz golü bulamadık, ilk yarı böyle bitti. İkinci yarı 47. dakikadaki gol psikolojik dirençleri kırık olan oyuncularda bir çöküntüye sebebiyet verdi. O anda biraz türbülansla oyuna gelmeye çalıştık ama çok kolay değil, 47. dakika çok erken. İlk yarıda o kadar ciddi oyunun arkasından 47. dakikada bir gol yediğiniz zaman oyunun psikolojisi biraz sizden uzaklaşıyor maalesef. Oyun böyle devam ederken bir gol attık, herhalde ona herkes gol diyor ama izlemedim, bilmiyorum. Geçen hafta Rize’de de böyle bir şey yaşadık. Yani anlam vermekte güçlük çekiyorum” ifadelerini kullandı.

“VAR’daki arkadaşları anlamakta çok güçlük çekiyorum”

VAR kararlarını da eleştiren Koşukavak, “Sahanın içerisinde aktif olan hakem arkadaşı hatalarını anlayabilirsiniz belki ama VAR’daki arkadaşları anlamakta çok güçlük çekiyorum. Çok normal bir şey gibi gelmiyor bana. Geçen hafta Rize’deki mesela. Evet, bugün bizim yediğimiz 2. gol bariz penaltı. Savunmacının eline çarpana penaltı veriyorsunuz, hücumcunun eline çarpana vermiyorsunuz. Geçen hafta öyle Rize’de 2 puan bıraktık, geldik. Bugünkü golü izlemedim ama ekipten izleyen arkadaşlar var. Golün faul olmadığını söylüyorlar, çok anlam veremediğim şu; ekrandan pozisyonu görmek, yorumlamak çok mu zor? Ben bir türlü anlayamıyorum. Çok merak ettiğim bir şey var; VAR odasına gitmek istiyorum. Öyle bir imkanım olsa, saygısızlık yapmak istemiyorum. Merak ediyorum, oradaki o yorumu değerlendirirken ne konuşuyorlar, düşünüyorum düşünüyorum mantıklı bir şey bulamıyorum. Ekrandaki görüntüyü yorumlayamamak çok garibime gidiyor” diye konuştu.

“Ekrandaki görüntüyü anlayamamak, yorumlayamamak çok akla ziyan bence”

Hakemler VAR sistemindeki görüntüyü yorumlayamadıklarını savunan Yalçın Koşukavak, “Tabii bu mağlubiyetin sebebi, o gol, gol olsa oyun 1-1 olur. Belki başka bir şey olur, belki de 60, 70’ten sonra benim takımım oyundan düşer fiziksel olarak, çünkü oyuncum yok oyuna sokacak. O zaman 2-1 mağlup olurum, bunlar ayrı konuşulacak şeyler. Denizlispor maç kaybeder, kazanır bunlar ayrı şeyler ama yani ekrandaki görüntüyü anlayamamak, yorumlayamamak bu çok akla ziyan bence. Bilmiyorum seyredince daha net bir şey söyleyebilirim. Ama bütün herkesin söylediği, sosyal medyada yazılanlara göre böyle bir şeymiş. 2 haftadır böyle şeyler yaşıyoruz” cümlelerine yer verdi.

“Bugün Denizlispor’un 10 oyuncusu vardı”

Takımdaki eksiklerden bahseden deneyimli çalıştırıcı, sözlerine şöyle devam etti:

“Tabii ligin geleceği ile alakalı da konuşmak gerekirse zorlu bir periyot olduğunu daha önce de söyledim. Çarşamba günü Galatasaray, sonraki hafta Karagümrük ve bugün Denizlispor’un 10 oyuncusu vardı. Sezon başından beri sakat olan Sakıp, anca 10-15 dakika oynayabilir, bir haftadır antrenman yapıyor. Diğer oyuncularımız altyapıdan, hiç profesyonel seviyede bir deneyimleri yok. Yani bu işin sürdürülebilir bir tarafı yok, işin gerçeği bu. Acil çözülmesi gereken problemler var. Şehir dinamiklerine ihtiyaç var, beklentilerimiz var onları bekliyoruz.”
Yorumlar (0)
banner429
banner422
-1°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 17 35
2. Fenerbahçe 17 35
3. Gaziantep FK 18 34
4. Galatasaray 17 33
5. Hatayspor 18 31
6. Alanyaspor 18 30
7. Karagümrük 18 27
8. Trabzonspor 18 27
9. Antalyaspor 19 25
10. Malatyaspor 18 24
11. Sivasspor 18 23
12. Başakşehir 18 23
13. Konyaspor 18 22
14. Göztepe 18 22
15. Kasımpaşa 17 22
16. Rizespor 18 21
17. Gençlerbirliği 18 19
18. Kayserispor 18 16
19. Ankaragücü 17 15
20. Denizlispor 18 14
21. Erzurumspor 18 13
Takımlar O P
1. Giresunspor 17 35
2. İstanbulspor 17 34
3. Samsunspor 17 33
4. Altay 17 32
5. Adana Demirspor 17 31
6. Tuzlaspor 17 30
7. Ankara Keçiörengücü 17 28
8. Altınordu 17 28
9. Bursaspor 17 27
10. Bandırmaspor 17 24
11. Adanaspor 17 21
12. Ümraniye 17 20
13. Boluspor 17 19
14. Menemen Belediyespor 17 16
15. Balıkesirspor 17 16
16. Akhisar Bld.Spor 17 13
17. Ankaraspor 17 9
18. Eskişehirspor 17 3
Takımlar O P
1. M. United 17 36
2. Leicester City 18 35
3. Liverpool 17 33
4. Tottenham 18 33
5. Man City 16 32
6. Everton 17 32
7. Chelsea 18 29
8. Southampton 18 29
9. West Ham 18 29
10. Aston Villa 15 26
11. Arsenal 18 24
12. Leeds United 18 23
13. Crystal Palace 18 23
14. Wolverhampton 19 22
15. Newcastle 17 19
16. Brighton 19 17
17. Burnley 17 16
18. Fulham 17 12
19. West Bromwich 18 11
20. Sheffield United 19 5
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 16 41
2. Real Madrid 18 37
3. Barcelona 18 34
4. Villarreal 18 32
5. Real Sociedad 19 30
6. Sevilla 17 30
7. Granada 18 27
8. Celta de Vigo 18 23
9. Cádiz 18 23
10. Real Betis 18 23
11. Levante 17 21
12. Athletic Bilbao 18 21
13. Getafe 17 20
14. Valencia 18 19
15. Eibar 18 19
16. Deportivo Alaves 18 18
17. Real Valladolid 18 18
18. Elche 16 16
19. Osasuna 18 15
20. Huesca 18 12