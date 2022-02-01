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Yakın korumalara uluslararası sertifika

Dünya Yakın Savunma Federasyonu (WDATF) özel bir üniversite ile protokol imzalayarak ortaklaşa sertifika programları düzenliyor. Eğitime katılanlar uluslararası geçerliliğe sahip e-devlet onaylı sertifika alıyor.

Spor 01.02.2022, 15:15
Yakın korumalara uluslararası sertifika

Dünya Yakın Savunma Federasyonu (WDATF) özel bir üniversite ile protokol imzalayarak ortaklaşa sertifika programları düzenliyor. Eğitime katılanlar uluslararası geçerliliğe sahip e-devlet onaylı sertifika alıyor.

Gerçekleştirilen sertifika programı dahilinde Dünya Yakın Savunma Federasyonu’nun uzman eğitici kadrosu ile ilk eğitimler tamamlandı. Türkiye’nin birçok ilinden ve dünyanın farklı ülkelerinden, yakın koruma olmak isteyen adaylar ve hali hazırda koruma mesleğini icra eden kişiler verilen eğitimi tamamlayarak uluslararası geçerliğe sahip belgelerini aldılar. Askeriye ve emniyet personellerinden de yoğun katılımı ile gerçekleştirilen eğitimlerde ileri sürüş teknikleri, ileri atış teknikleri, yakın savunma eğitimi ve bir yakın korumanın alması gereken tüm eğitimlerin verildiği programlar renkli görüntülere sahne oldu.

Alınan eğitimler ile ilgili açıklamalarda bulunan kursiyer Serkan Özkün, “Son 4 aydır internet üzerinden Yakın Koruma ve Savunma Eğitimi alabileceğim bir yer araştırıyordum. Neredeyse bulduğum tüm firmaların eğitim üzerine değil para ile belge verme çabası içerisinde olduklarını gözlemledim. Anladım ki Türkiye’de bu eğitimi verebilecek ve belgelendirecek bir kurum yoktu. Ben de araştırmalarımı yurt dışı eğitimlere çevirdim. Ancak pandemi dolayısı ile eğitimlerin iptal edildiğini öğrendim ve eğitimlerin açılmasını beklemeye karar verdim. 1 ay sonra internette özel bir üniversite ile Dünya Yakın Savunma Federasyonu’nun eğitim başlattığını gördüm ve iletişime geçtim. Önce üniversite, sonrasında Federasyon Başkan Vekili Oğuzhan Aktürk ile görüştüm. Oğuzhan Bey telefonda 1 saat alacağımız eğitimlerden ve federasyondan bahsetti. Eğitim tarihine kadar daha önceki deneyimlerimden bir güvensizlik vardı. Ancak ilk günden almaya başladığımız eğitimi deneyimleyince doğru ellerde olduğuma fazlası ile inandım. Eğitimi Federasyon Başkanı İbrahim Aktürk, Başkan Vekili Oğuzhan Aktürk ve kadın kursiyerler için Selda Tükenmez hocalarımız bizzat verdiler. Aldığımız Yakın Savunma eğitiminin de yerli ve milli bir sistem olması dolayısı ile beni ve eğitimlere katılan diğer arkadaşlarımızı gururlandırmıştır. İlk yardım, ileri sürüş, ileri atış teknikleri ve yakın korumanın makamı en iyi şekilde nasıl koruyacağını öğrendik. Aklımızda soru işareti kalmayana dek eğitim verdiler. Türkiye’de bu şartlarda bu tarz bir eğitimi veren ve verebilecek disiplinde olan bir kurum olmadığını iddia edebilirim. Dünya Yakın Savunma Federasyonu Türkiye’de bir ilk olan akademik eğitim ve akademik belgelendirme fırsatını bize sunduğu için çok mutluyum ve sonsuz teşekkür ederim. Türkiye’de para karşılığı eğitimsiz belge vererek yakın koruma eğitimi verdiğini söyleyen firmaların, koruma talebinde bulunan insanların canlarını riske attığını ve çok önemli olan bu eğitimlerin bakanlık bünyesinde Dünya Yakın Savunma Federasyonu gibi işinin ehli kurum tarafından verilmesi gerektiğini düşünüyorum” dedi.

28 Şubat 2022 tarihinde eğitimler İstanbul’da üniversite kampüsünde verilmeye başlanacak. Programla ilgili bilgi almak isteyenler internet üzerinden ya da federasyonla iletişime geçerek bilgi sahibi olabiliyor.

Federasyon tarafından üniversite aracılığı ile verilecek eğitimler:

1- Yakın Koruma Eğitimi Sertifika Programı

2- Profesyonel Yakın Koruma Eğitimi Sertifika Programı

3- VIP Yakın Koruma Eğitimi Sertifika Programı

4- Yakın Koruma - Profesyonel Yakın Koruma - VIP Yakın Koruma Eğitimi (Hızlandırılmış) Sertifika Programı

5- İleri Atış Teknikleri Eğitimi Sertifika Programı

6- İleri Sürüş Teknikleri Eğitimi Sertifika Programı

7- Yakın Savunma Eğitmenliği Sertifika Programı

Eğitimlere 18 yaşını doldurmuş herkes katılabiliyor. Eğitim şartı ise aranmıyor.

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