Yağmur yağışı altında Galatasaray coşkusu

Galatasaray’ın şampiyonluğunu Türkiye genelinde olduğu gibi Kastamonu’da da sarı-kırmızılı taraftarlar, yağmuru dinelemeden coşkuyla kutladı.

Süper Lig’in 36. haftasında Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Ankaragücü’nü 4-1 mağlup ederek sahasında oynayacağı Fenerbahçe derbisi öncesi şampiyonluğunu ilan etti. 23. şampiyonluğun garantilenmesinin ardından Kastamonu’da sarı-kırmızılı taraftarlar da yağmur yağışını dinlemeden, sokaklara çıkıp kutlamalar yaptı. Galatasaray bayraklarıyla kent merkezine gelen taraftarlar, doyasıya eğlendi. Taraftarlar, meşaleler yakıp, tezahüratlar yapıp, müziklerle unutulmaz bir gece yaşattı.

“Okan hocamıza ve tüm futbolcularımıza teşekkür ederiz”

Kutlama katılan taraftar Ufuk Çifçi, “Kutlamalara Kastamonu’da katıldık. 23. şampiyonluğumuz. Tüm taraftarımızla, Okan hocamıza ve tüm futbolcularımıza teşekkür ederiz. Hayırlı olsun” dedi.

“Çok sevinçliyiz, çok mutluyuz”

Şampiyonluk sevincini dile getiren Hamdi Kendirci ise, “Bu akşam şampiyon olduk. Çok sevinçliyiz, çok mutluyuz. Teknik direktörümüzü, futbolcularımızı ve tüm taraftarlarımızı tebrik ediyorum. En büyük cimbom” diye konuştu.

Taraftar olarak kutlamalara katılan Mehmet Kurt da, “Mutluyum, 3 yılın ardından. Güzel kadro kurduk” açıklamasında bulundu.