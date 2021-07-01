banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Normal hayata dönüşte yeni dönem başladı
Normal hayata dönüşte yeni dönem başladı
Kazakistan Ankara Büyükelçiliği'nden açıklama!
Kazakistan Ankara Büyükelçiliği'nden açıklama!
Elektrik fiyatlarına yüzde 15 zam yapıldı
Elektrik fiyatlarına yüzde 15 zam yapıldı
Kurbanlık fiyatlarında yüzde 30 artış!
Kurbanlık fiyatlarında yüzde 30 artış!

Yağız Suat Bolat TECO Karacabey Belediyespor’da

2. Lig’de mücadele eden TECO Karacabey Belediyespor, Hacettepespor’dan orta saha oyuncusu Yağız Suat Bolat’ı kadrosuna kattı.

Spor 01.07.2021, 13:36
Yağız Suat Bolat TECO Karacabey Belediyespor’da

2. Lig’de mücadele eden TECO Karacabey Belediyespor, Hacettepespor’dan orta saha oyuncusu Yağız Suat Bolat’ı kadrosuna kattı.

TECO Karacabey Belediyespor Yönetim Kurulu Başkanvekili Davut Zirek, Yağız Suat Bolat ile 1 yıllık mukavele imzaladıklarını söyledi. Kulüp tesislerinde yapılan imza töreninde konuşan TECO Karacabey Belediyespor Yönetim Kurulu Başkanvekili Davut Zirek, "Transfer çalışmalarımız sürüyor. Bugün eksik olarak gördüğümüz orta saha mevkiine transfer yaptık. Yapılan transfer her iki taraf için de hayırlı olsun. Transfer çalışmalarımız sürüyor" dedi.
banner486
Yorumlar (0)
32°
açık
banner493