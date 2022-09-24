Ya Gang Luo: “Fizik tedavi ve akupunktur önemli”

Çinli doktor Ya Gang Luo, sporcu sağlığı üzerine soruları yanıtladı. Luo, sporcu sakatlanmalarının çoğunlukla tendonlarda yırtılma ve kemiklerde ayrılma gibi başlıca yaşanan sakatlıklar olduğunu söylerken, sakatlık sonrası tedavi yöntemleri olarak Çin’de masaj ve akupunktur yöntemlerinin kullanıldığını ifade etti.

Çinli doktor Ya Gang Luo, İhlas Haber Ajansı’na sporcu sağlığı ve sakatlık sonrası tedaviler üzerine açıklamalarda bulundu. Ya Gang Luo, özellikle fizik tedavi ve akupunkturun Çin’de tedavilerde çok önemli bir yöntem olduğunu ifade etti.

“Fizik tedavi ve akupunktur önemli bir etken”

Sakatlık sonrası eğer tendonlar rahatsa alternatif tedavi yöntemlerinin uygulanacağını belirten Luo, uzun süren sakatlıkların sebebi için, “Bu sakatlıkla beslenmeyle alakalı olabilir. Genelde insanlar bedenini çok kullandığı, enerji yetmediği için sakatlıklar uzun sürebilir. Ginseng ve Goji Berry gibi alternatif tıp bitkileri kullanılabilir. Futbol, güreş, karate, tekvando gibi branşlarda çok sık sakatlıklar olur. Çünkü enerji kanda birikir, biriktikten sonra kan o bölgenin yumuşak olmasını sağlar. Kan biriktikten sonra daha güçlü olur. Güçlü olmadığı zaman sporcu sakatlıklar yaşayabilir” diye konuştu.

“Çin’de ginseng ve Goji Berry gibi bitkiler çay gibi içiliyor ve çorbaları yapılıyor”

İlaç tedavileri dışında alternatif tedaviler hakkında da bilgiler veren Ya Gang Luo, “Beslenme açısından Çin’de sporcular sağlıklı bitkileri de kullanıyorlar. Ginseng ve Goji Berry gibi bitkilerin çayları içiliyor, çorbaları yapılıyor. Vücuda daha çok enerji vereceği için daha iyi sonuçlar görülür. Adam otu da ginsengler diye geçiyor. O da çok güçlü bir şey, onu da kullanıyorlar” ifadelerini kullandı.

“Kadınların 30 yaşından sonra, erkeklerin 35 yaşında sonra kullanmaları gerekiyor”

Sakatlık sonrasında tedavi amaçlı kullanılan ginseng ve goji berry gibi bitki çaylarının erken yaşlarda kullanılmasının gerekli olmadığının, vücudun genç yaşlarda yeterli enerji ürettiği söyleyen Luo “Bu beslenmelere belli bir yaşı geçtikten sonra, kadınlar 30 yaşını geçtikten sonra, erkekler ise 35 yaşını geçtikten sonra yavaş yavaş başlaması lazım. Gençken zaten güç ve enerji vardır, öncesinde gerek yoktur” açıklamasını yaptı.

Luo, alternatif tıbbın Türkiye’de hastanelerde kullanılmaya başlanmasıyla alakalı olarak da, “Çok güzel, Çin’de askerlerde beş bin yıldır kullanılıyor. Eski tıp da insanlara faydalı olabilir” diyerek sözlerini tamamladı.