Xabi Alonso ile Bayer Leverkusen, kendine geldi

Almanya Bundesliga ekibi Bayer Leverkusen, İspanyol Teknik Direktör Xabi Alonso önderliğinde çıkışa geçti. Leverkusen, Alonso yönetiminde ligde çıktığı 17 maçta 10 galibiyet 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet ile hanesine 32 puan yazdırdı.

Teknik Direktör Xabi Alonso, futbol kariyeri sonrasında teknik direktörlüğe hızlı bir giriş yaptı. Alonso, göreve başlamadan önce Bayer Leverkusen, Bundesliga’da 9. hafta itibarıyla topladığı 8 puanla 15. sırada bulunuyordu. İspanyol çalıştırıcının takımın başına geçmesiyle birlikte kırmızı-beyazlılar 25. hafta sonunda topladığı 37 puanla 8. sıraya yükseldi. Leverkusen, söz konusu dönemde 41 yaşındaki teknik adam önderliğinde çıktığı 17 maçta 10 galibiyet, 2 beraberlik alırken 5 mücadeleden de puansız ayrıldı.

Öte yandan Xabi Alonso yönetimindeki Bayer Leverkusen, Avrupa Ligi çeyrek final turunda yoluna devam ediyor. Alman ekibi ilk maçta İsviçre ekibi Union Saint-Gilloise ile 13 Nisan Perşembe günü TSİ 22.00’de karşılaşacak. Rövanş mücadelesi ise 20 Nisan Perşembe günü TSİ 22.00’de oynanacak.