Wout Weghorst: “Bu sezon en iyi ilk yarıyı oynadık”

Spor Toto Süper Lig’in 4. haftasında konuk ettiği DG Sivasspor’u 3-1 mağlup eden Beşiktaş’ta maçı 1 gol ve 1 asistle tamamlayan Wout Weghorst mücadelenin ardından konuştu. İlk yarıda sezonun en iyi oyunun ortaya koyduklarını söyleyen Hollandalı golcü, kariyerinde ise bu seneki bir başlangıç yaptığını hatırlamadığını ifade etti.

DG Sivasspor karşısında sahanın en iyilerinden birisi olan ve önce Muleka’yı golle buluşturup ardından fileleri havalandıran Wout Weghorst, karşılaşmanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Sözlerine 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutlayarak başlayan Hollandalı futbolcu, “Harika bir maç çıkardık. Beşiktaş’ta bu sezon takım olarak oynadığım en iyi ilk yarıyı oynadık. 60. dakikaya kadar kaliteli, iyi oyun oynadık ve goller bulduk. 60’tan sonra biraz düştük. Bu son 30 dakikayı daha iyi hale getirmeliyiz. Çok iyi maçtı, mutluyuz" dedi. Son 2 haftada 2 gol atan yıldız oyuncu, “Takımıma yardımcı oluyorum. 2 gol ve 3 asistim var. Sadece gollerle ve asistelerle rakamsal olarak değil sahadaki savaşma azmimle takıma destek olmak istiyorum. Sadece goller ve asistlerle değil geriye gelip top alarak, defansta takıma yardımcı olarak takımın önemli bir paçası olmak istiyorum. Takım için her şeyimi vereceğimi söylüyordum, bunu da sahada gösteriyorum" açıklamasını yaptı.

“Böyle bir başlangıç yaptığımı hatırlamıyorum”

Geride kalan 4 haftada 2 gol atıp 3 de asist yaparak 5 gollük katkıda bulunan Weghorst, kariyerinde daha önce böyle bir başlangıç yaptığını hatırlamadığını belirterek “Böyle bir başlangıç yaptığımı sanmıyorum çünkü ilk 4 haftada 5 gollük bir katkı verdiğim bir sezon başlangıcı olduğuna emin değilim. Tabii ki gol atmak istiyorum, bireysel istatistiklerimi yükseltmek istiyorum ama takım olarak başarılı olmak önemli. Takımım için sahada olmak istiyorum. İyi adımlar atıyoruz, gelişen performansımız var ama yeterli değil. Daha iyiye gideceğiz” diyerek sözlerini tamamladı.