Winter Gymnasiade 2023 Erzurum’da yapılacak

2023 yılında Erzurum’da düzenlenecek olan Dünya okullar kış oyunları (Winter Gymnasiade) öncesi teknik ekip incelemelerde bulunmak üzere Erzurum’a geldi.

Kış sporları tesislerini inceleyen ekip organizasyonu Erzurum’da gerçekleştirecek olmaktan dolayı son derece memnun olduklarını belirttiler.

Dünya Okul Sporları Federasyonu Yarışmalar Teknik Direktörü Jodip Kostik, Dünya Okul Sporları Federasyonu Kayak Teknik Komite Başkanı Yardımcısı Paavo Neal, Türkiye Okul Sporları Federasyonu Başkanı Doç. Dr. Ömür Karakullukçu, Erzurum Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, buz salonları, buz hokeyi salonu, atlama kuleleri, curling salonu, kandili kayaklı koşu ve biahtlon tesislerinde incelemelerde bulunarak rapor hazırladı.

Heyete Spor A.Ş Genel Müdürü Ahmet Dal, ISF Atletizm TC Başkanı Nihat Doker ve Spor Hizmetleri Müdürü Ahmet Çelebi de eşlik etti.

Dünya Okul Sporları Federasyonu Yarışmalar Teknik Direktörü Jodip Kostik, Curling salonundaki incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada, Erzurum’daki tesisleri çok beğendiklerini ve kentin bu tür organizasyonlardaki tecrübesiyle Dünya okullar kış oyunlarını da başarılı bir şekilde gerçekleştireceğine inancının tam olduğunu kaydetti.

Türkiye Okul Sporları Federasyonu Başkanı Doç. Dr. Ömür Karakullukçu ise 2023 yılında Erzurum’da yapılacak olan Winter Gymnasiade organizasyonu için organizasyon kurullarının teknik ve alt yapı incelemeleri yaptığını ifade ederek Erzurum’un bu konuda varolan tecrübesiyle bu organizeyi de başarılı bir şekilde yapabileceğini söyledi.