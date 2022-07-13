banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Maribor, Shakhtyor Soligorsk’u 2 golle geçti
Maribor, Shakhtyor Soligorsk’u 2 golle geçti
Çeşme yangınıyla ilgili 7 gözaltı
Çeşme yangınıyla ilgili 7 gözaltı
Ordu’ya renk katan festival: Vosvoslar yayla yollarında
Ordu’ya renk katan festival: Vosvoslar yayla yollarında
Biden, Yad Vashem Soykırım Anıtı’nı ziyaret etti
Biden, Yad Vashem Soykırım Anıtı’nı ziyaret etti

Willian Arao Fenerbahçe için İstanbul’da

Fenerbahçe’nin transfer için söz kestiği Brezilyalı futbolcu Willian Arao, İstanbul’a geldi.

Spor 13.07.2022, 23:05
Willian Arao Fenerbahçe için İstanbul’da

Fenerbahçe’nin transfer için söz kestiği Brezilyalı futbolcu Willian Arao, İstanbul’a geldi.

Fenerbahçe’nin kulübü Flamengo ile prensip anlaşmasına vardığı Brezilyalı orta saha oyuncusu Willian Arao, İstanbul’a geldi. İstanbul Havaalanı’na inen 29 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertli kulübün yetkilileri ile havaalanından ayrıldı.

Arao’nun yarın sağlık kontrolünden geçerek kendisini sarı-lacivertli kulübe bağlayan sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.

Yorumlar (0)
23°
açık