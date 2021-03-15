Warriors'ta Curry gecesi

Sezonda 20. galibiyetine erişen GSW'de Curry 32 sayı, 9 asist ve 5 ribaunt kaydederken, Andrew Wiggins 28, Jordan Poole 18, James Wiseman 16 sayıyla oynadı. Karşılaşmada Draymond Green 11 sayı, 12 ribaunt ve 12 asistle triple-double yaptı.

Utah Jazz'da ise Rudy Gobert 24 sayı ve 28 ribaunt, Donovan Mitchell 24 sayı, Mike Conley 23 sayı ve 6 asist, Jordan Clarkson ise 21 sayıyla oynadı.