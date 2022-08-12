Volkan Gökçek, Macar boksör Gabor Gorbics ile karşılaşacak

Türk profesyonel boksunun yükselen yıldızı Volkan Gökçek, Almanya’da ringe çıkacak.

Almanya’nın Hamburg kentinde ringe çıkacak olan Volkan Gökçek, Macar dövüşçü Gabor Gorbics’e karşı eldiven giyecek. Gökçek, yarın oynayacağı mücadelenin çalışmalarını antrenörü Bülent Başer eşliğinde tamamladı. EC Boxing forması altında başarıdan başarıya koşan sporcunun yanı sıra yine kulübün gelecek vadeden boksörlerinden Ukrayna’lı Ihor Shevadzutskyi de ABD’li efsane boksör Kevin Johnson’a karşı yumruk sallayacak. EC Boxing’in Hamburg’daki tesislerinde gerçekleştirecek olan karşılaşmalarda sporcular puan yükseltme maçları yapacak.

Erol Ceylan: "Dünya boksunda söz sahibiyiz"

Sporcularına olan güveninin tam olduğunu bildiren EC Boxing Yönetim Kurulu Başkanı Erol Ceylan, son dönemlerde dünyanın dört bir köşesinde aldıkları başarılarla boks otoritelerinin dikkatlerini üzerlerine çektiklerini vurgulayarak, "Özellikle Ali Eren Demirezen’in Amerika’da kazandığı başarılar tüm dünyanın dikkatlerini üzerimize çekti. Almanya’da boksun Oscar’ı olarak kabul edilen ’Herqul German Boxingawards’ ödülüne tüm kulüp olarak bizleri teklif etti. Önümüzdeki ay Almanya’nın en başarılı boks adamları olarak ödülleri toplayacağız. Volkan’a olan güvenim tamdır ve bu karşılaşmayı da kazanarak dünya sıralamasındaki yerini yükseltecektir" dedi.