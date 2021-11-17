Volkan Gökçek cephesinde heyecan doruğa ulaştı

Cumartesi gecesi Almanya’nın Münih kentinde ringe çıkacak olan yenilgisiz boksör Volkan Gökçek, zorlu antrenman temposunu geride bırakarak, hafif antrenman temposuyla maç gününü beklemeye koyuldu.

Cumartesi gecesi Münih’te İtalyan boksör Luca Maccaroni’ye karşı yumruk sallayacak olan 25 yaşındaki boksör Volkan Gökçek cephesinde heyecan tavan yaptı. Sporcunun promotörü ve EC BOXİNG Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Erol Ceylan, rakip Maccaroni’nin etkili sağ yumruklara sahip olduğunu vurgulayarak, "Volkan’a olan güvenim tam. Rakibimizin indirici sağ yumrukları var. Şayet bunlara yakalanmazsa bu karşılaşmayı alacağımızdan eminim. Biz Volkan’ı daha zorlu maçlara hazırlıyoruz. Hedefimiz dünya şampiyonluğu ve bu doğrultuda çok daha güçlü rakipleri devirmek için sabırsızlıkla bekliyoruz. Volkan, amatör ringlerde büyük başarılara imza attıktan sonra, profesyonel arenaya da iyi adapte oldu. Çıktığı tüm maçları kazanarak yenilgisizlik serisini sürdürdü. Arkamızda büyük başarılar sağlamış dünya çapında boksörlerin enkazını bırakarak, emin adımlarla dünyanın zirvesine doğru yükseliyoruz" dedi.

Bülent Başer: "Formumuzun zirvesindeyiz"

Sporcunun antrenörü Bülent Başer de çok iyi form tuttuklarını belirterek, "Volkan antrenmanlarda muhteşem bir performans gösteriyor. Her geçen gün daha da iyiye gidiyor. Adım adım dünyanın zirvesine doğru yolculuğumuza devam ediyoruz. Bu karşılaşmadan da alnımızın akıyla çıkacağımızdan eminim. Rakip iyi olabilir ancak biz daha iyiyiz ve bu karşılaşmayı da kazanacağız" şeklinde konuştu. Volkan Gökçek’in basın danışmanı Vedat Alyaz ise genç sporcunun şu an profesyonel bokstaki madalya ümidine en yakın isimlerin başında geldiğini vurgulayarak, "Valkon gelecekte büyük başarılara imza atacak yetenekli bir gencimizdir" diye konuştu.