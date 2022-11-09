Volkan Demirel: "Hedefimize ulaşmak için İstanbulspor maçını kazanmak istiyoruz”

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel Hatay’a gelmeden önce 12 ile 15 puan arası hedef belirlediklerini belirterek, “İstanbulspor maçını kazanırsak hemen hemen hedeflediğimiz puana yakın bir şekilde ilk periyodu bitirmiş olacağız” dedi.

Spor Toto Süper Lig’in 14. haftasında deplasmanda İstanbulspor ile karşılaşacak olan Hatayspor Osman Çalgın Tesisleri’nde çalışmalarına devam ediyor. Bugün yapılan idmanın ilk 15 dakikası basına açık olarak gerçekleştirildi. İdman ısınma hareketleri ile başlarken, pas ve taktik idmanı ile devam etti. Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, İstanbulspor maçını kazanarak dünya kupası arasına girmek istediklerini söyledi.

Demirel, İstanbulspor maçını kazandıkları takdirde puan hedeflerine ulaşacaklarını söyleyerek, “İstanbul maçı hazırlıklarımız sürüyor. İnşallah milli takım arasına 3 puan kazanarak hedeflediğimiz şekilde bitiririz. Biz buraya gelmeden önce hocalarımla beraber 12 ile 15 puan arası hedef belirlemiştik. Şu an 11 puanımız var kazanırsak 14 puan olacak. Hemen hemen hedeflediğimiz puana yakın bir şekilde ilk periyodu bitirmiş olacağız. Bunun için de hedefimize ulaşmak için de İstanbulspor maçını kazanmak istiyoruz, kazanmak için çalışıyoruz. Oyuncularımın motivasyonu enerjisi gayet iyi. İnşallah kazanarak milli takım arasına gireceğiz” diye konuştu.

"Oyuncuları da fazla yıpratmak istemiyoruz"

Dünya Kupası arasında Antalya’da hazırlık maçları yapacaklarını belirten Demirel, “Futbolculara izin vereceğiz, onun planlamasını yapıyoruz. Son İstanbulspor maçından sonra bildirilir. Sonra bir ara verilir. Sonra burada toplanıp bir zaman burada çalışacağız. Sonra da inşallah kısmetse Antalya’ya gidip orada hazırlık maçlarıyla beraber milli takım sonrası ikinci periyoda hazırlanacağız. Biliyorsunuz ondan sonra bir devre arası olacak ama orada izin vermeyeceğiz. Kullanmayacağız. O yüzden buradaki arayı futbolculara izin vererek kullanacağız. Çünkü yoğun bir tempo 3 günde 1 maç periyoduna girilecek. Oyuncuları da fazla yıpratmak istemiyoruz. O yüzden gerektiği kadar izni verip onların rahat etmesini isteyeceğiz” dedi.

"Bertuğ’a ihtiyacımız olursa kullanırız"

Bertuğ’un sakatlığının ciddi olmadığını belirten Demirel, “Sakat oyuncuları biliyorsunuz zaten. Bertuğ son maçta bir problemi olmuştu. Ama hani çok önemli bir problem değil. Maça hazırlamaya çalışacağız. Ama riske de etmek istemiyoruz. Çünkü ufak sakatlık bile olsa ilerleyen vadelerde eğer üstüne giderseniz sizi zorlayabiliyor. O yüzden doktorların bize söylediği tarifeye göre uygulayıp Bertuğ’a ihtiyacımız olursa kullanırız. Ama ihtiyacımız olmadığı sürece o sakatlığın üstüne gitmek istemiyoruz” dedi.

Volkan Demirel kendisinin eleştirilebileceğini ancak oyuncuların eleştirilmemesini isteyerek, “Erce topu oyuna sokamıyor, Erce iyi gol kurtarıyor. Bunun açıklamasını, yorumunu, planını biz gerçekleştiririz. Geri iş bizde. Erce iyi oynar, kötü oynar, geride oyun kurar, iyi vurur, vuramaz o bende. Beni eleştir, ama oyuncuları eleştirme” şeklinde konuştu.

"İkinci döneme en iyi şekilde çıkacağız"

Kevin Soni’nin Dünya Kupası arasından sonra takıma döneceğini belirten Demirel, “Soni inşallah bu milli aradan sonra dönecek. O milli takımına da davet edildi. Milli takıma gidecek. Ondan sonrasında dönecek. Onu kullanmak istiyoruz. Çünkü çok önemli oyuncu olduğunu biliyoruz. Cristian Atsu da biliyorsunuz sakat gelmişti daha doğrusu biz geldiğimizde sakattı. Ondan sonra bir kupa maçında kullandık, sakatlığı nüksetti. Onu da tamamen hazırladıktan sonra sahaya almak istiyorum. Çünkü bir daha sakatlanmasını istemiyorum. Çünkü sakatlık benim takımlarımda her zaman en son istediğim şeydir. Kötü performans bile ben kabul edebilirim ama sakatlık istemiyorum. Çünkü hepsine ihtiyacım var. Hepsinin mutlu olmasını istiyorum. Sakat oyuncu mutsuz olur. İnşallah en iyi şekilde hazırlayıp hepsini ikinci döneme en iyi şekilde çıkacağız” dedi.