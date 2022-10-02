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Volkan Demirel, Hatayspor’da ilk maçına çıktı
Hatayspor’un yeni Teknik Direktörü Volkan Demirel yönetimindeki ilk maçına çıktı.
Spor 02.10.2022, 14:47
Hatayspor’un yeni Teknik Direktörü Volkan Demirel yönetimindeki ilk maçına çıktı.
Spor Toto Süper Lig’in 8. hafta maçında DG Sivasspor ile Hatayspor, Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumunda karşı karşıya geliyor. Hatay ekibi, yeni teknik direktörü Volkan Demirel yönetimindeki ilk maçına çıktı.
Teknik direktör Serkan Özbalta’nın görevinden ayrılmasının ardından bordo-beyazlı takımın başına geçen Demirel, ilk sınavını Sivasspor deplasmanında verdi.
40 yaşındaki teknik direktörün maç esnasında zaman zaman futbolcularına taktikler verdiği görüldü.