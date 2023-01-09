Voleybolda yedi Türk takımı Avrupa’da sahaya çıkacak

Türkiye’yi, CEV Şampiyonlar Ligi ve CEV Kupası’nda temsil eden yedi takım, 10-11 Ocak tarihlerinde sahne alacak.

CEV Şampiyonlar Ligi ve CEV Kupası’nda mücadele eden Türk takımları, yarın ve 11 Ocak Çarşamba günü sahaya çıkacak. Kadınlarda Fenerbahçe, THY, V.Bank ve Eczacıbaşı Dynavit; erkeklerde ise Halkbank, Galatasaray, Ziraat Bankkart Avrupa’da boy gösterecek.

Avrupa kupalarında Türk takımların maç programı şu şekilde:

10 Ocak Salı

20.00 Galatasaray - PGE Skra Belchatow (Play-off Turu)

22.00 Igor Gorgonzola Novara - V.Bank (CEV Şampiyonlar Ligi)

11 Ocak Çarşamba

17.30 Ziraat Bankkart - SWD Powervolleys Düren (CEV Şampiyonlar Ligi)

19.00 Eczacıbaşı Dynavit - Grupa Azoty Chemik Police (CEV Şampiyonlar Ligi)

20.00 LKS Commercecon Lodz - Fenerbahçe (CEV Şampiyonlar Ligi)

20.30 Halkbank - Aluron CMC Warta Zawiercie (CEV Şampiyonlar Ligi)

21.30 Terville Florange - THY (CEV Kupası Son 16 Turu)