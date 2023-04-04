Voleybolda rüya sezon Tivibu’da oynanıyor

Türk Telekom’un dijital TV platformu Tivibu, Türk voleybol tarihinin en başarılı sezonunu ekranlara taşıyor. Eczacıbaşı Dynavit, Fenerbahçe ve V.Bank Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi yarı finali turunda boy gösterecek.

Türk Telekom’un dijital televizyon platformu Tivibu’da Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi yarı finali rüya gibi eşleşmelerle yarın başlıyor. Voleybol tarihinde ilk defa üç Türk takımının mücadele edeceği yarı final eşleşmeleri; Eczacıbaşı Dynavit - Igor Gorgonzola, V.Bank - Fenerbahçe şeklinde. Yarı final eşleşmelerinin ilk maçı, Eczacıbaşı Dynavit’in, Igor Gorgonzola karşısında oynayacağı mücadelenin ilk ayağı olan karşılaşma yarın saat 20.00’de İtalya’nın Torino kentinde oynanacak. Maçın rövanşı ise 12 Nisan Çarşamba günü saat 19.00’da Burhan Felek Spor Salonu’nda yapılacak.

Yarı final serilerindeki Türk derbisi V.Bank - Fenerbahçe mücadelesinin ilk maçı ise V.Bank Spor Sarayı’nda 6 Nisan Perşembe günü saat 19.30’da, rövanş da 13 Nisan’da saat 19.00’da oynanacak. Maçlar Tivibu Spor ve Tivibu Spor Youtube’dan canlı yayınlanacak.

1960’tan beri düzenlenen organizasyonda ilk defa aynı anda üç Türk takımı yarı finale yükseldi. Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi’ni beş kez kazanma başarısı gösteren V.Bank, Türkiye’de bu alanda zirvede yer alıyor. Turnuvayı birer kez kazanan Fenerbahçe ve Eczacıbaşı Dynavit’le birlikte kupa yedi kez Türkiye’ye geldi. Şampiyonlukların ülkelere dağılımında bu yedi kupayla birlikte Türkiye, üçüncü sırada yer alırken, birinci sırada Sovyetler Birliği bulunuyor, ardında ise İtalya geliyor. Son 10 yılda yarı finallere en az iki Türk takımı çıkma başarısı gösterirken, 5 kez kupaya ulaşmayı başardı. Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek V.Bank, Eczacıbaşı Dynavit ve Fenerbahçe’nin yarı final serileri ve final maçları Tivibu Spor ve Tivibu Spor Youtube’dan canlı yayınlanacak.