Voleybolda 3 Türk takımı Avrupa’da sahne alacak

Türkiye’yi, CEV Şampiyonlar Ligi ve CEV Kupası’nda temsil eden Fenerbahçe, THY ve V.Bank, 21-22 Şubat tarihlerinde sahne alacak.

Fenerbahçe, CEV Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında yarın Polonya temsilcisi Grupa Azoty Chemik Police ile deplasmanda karşılaşacak. THY ise CEV Kupası çeyrek final ilk müsabakasında yarın Fransız takımı Volley Mulhouse’un konuğu olacak. V.Bank da 22 Şubat Çarşamba günü CEV Şampiyonlar Ligi play-off turu birinci maçında Polonya ekibi LKS Commercecon Lodz dış sahada mücadele edecek.

Avrupa kupalarında Türk takımlarının programı şu şekilde:

CEV Şampiyonlar Ligi play-off turu

Yarın

20.00 Grupa Azoty Chemik Police - Fenerbahçe

22 Şubat Çarşamba

22.00 LKS Commercecon Lodz - V.Bank

CEV Kupası çeyrek final

Yarın

21.00 Volley Mulhouse - THY