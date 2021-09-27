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Voleybol U18 Milli Takımımız çeyrek finalde

Meksika'da devam eden FIVB U18 Dünya Voleybol Şampiyonası’nda mücadele eden milli takımımız, son 16 turu maçında ev sahibi Meksika’yı 3-0 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.

Spor 27.09.2021, 12:37 27.09.2021, 16:45
Voleybol U18 Milli Takımımız çeyrek finalde

FIVB Kızlar 18 Yaş Altı Dünya Voleybol Şampiyonası son 16 turunda ev sahibi Meksika'yı 3-0 yenen Türkiye, çeyrek finale çıktı.

Ay-yıldızlı ekip, Durango kentinde oynanan son 16 turu maçında ev sahibi Meksika ile karşılaştı.

Müsabakayı 25-17, 25-13 ve 25-17'lik setlerle 3-0 kazanan milli takım, çeyrek finalde ABD ile eşleşti.

Millilerde Pelin Eroktay 16, Ege Melisa 13, Deniz Nazlıcan ise 10 sayıyla öne çıktı.

Türkiye ile ABD arasında Durango kentinde yarın yapılacak çeyrek final karşılaşması TSİ 04.00'te başlayacak.

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