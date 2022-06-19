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Voleybol Milletler Ligi’nde A Milli Kadın Voleybol Takımı, Almanya’yı 25-22, 25-21 ve 25-22’lik setlerle 3-0 mağlup etti.
Voleybol Milletler Ligi’nde A Milli Kadın Voleybol Takımı, Almanya’yı 25-22, 25-21 ve 25-22’lik setlerle 3-0 mağlup etti.
Voleybol Milletler Ligi’nde A Milli Kadın Voleybol Takımı, Almanya’yı 25-22, 25-21 ve 25-22’lik setlerle 3-0 mağlup etti.
Spor 19.06.2022, 01:43
Voleybol Milletler Ligi’nde A Milli Kadın Voleybol Takımı, Almanya’yı 25-22, 25-21 ve 25-22’lik setlerle 3-0 mağlup etti.