banner589

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
SpaceX, Kaliforniya’dan Alman keşif uydusunu fırlattı
SpaceX, Kaliforniya’dan Alman keşif uydusunu fırlattı
Davutoğlu aday olabileceği sinyalini verdi
Davutoğlu aday olabileceği sinyalini verdi
Mutfak tüpüne bir zam daha geldi!
Mutfak tüpüne bir zam daha geldi!
Golden Horn Rowing Cup, Haliç’e renk kattı
Golden Horn Rowing Cup, Haliç’e renk kattı

Voleybol Milletler Ligi’nde A Milli Kadın Voleybol Takımı, Almanya’yı 25-22, 25-21 ve 25-22’lik setlerle 3-0 mağlup etti.

Voleybol Milletler Ligi’nde A Milli Kadın Voleybol Takımı, Almanya’yı 25-22, 25-21 ve 25-22’lik setlerle 3-0 mağlup etti.

Spor 19.06.2022, 01:43
Voleybol Milletler Ligi’nde A Milli Kadın Voleybol Takımı, Almanya’yı 25-22, 25-21 ve 25-22’lik setlerle 3-0 mağlup etti.

Voleybol Milletler Ligi’nde A Milli Kadın Voleybol Takımı, Almanya’yı 25-22, 25-21 ve 25-22’lik setlerle 3-0 mağlup etti.

Yorumlar (0)
21°
açık