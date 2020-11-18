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Voleybol 2. Lig: Elazığ Voleybol: 3 - 73 Şırnak Belediye: 0

Türkiye Kadınlar Voleybol 2. Lig 4. Grup 5. haftasında Elazığ Voleybol, evinde karşılaştığı 73 Şırnak Belediye’yi 3-0 yendi.

Spor 18.11.2020, 16:20
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Voleybol 2. Lig: Elazığ Voleybol: 3 - 73 Şırnak Belediye: 0

Türkiye Kadınlar Voleybol 2. Lig 4. Grup 5. haftasında Elazığ Voleybol, evinde karşılaştığı 73 Şırnak Belediye’yi 3-0 yendi.

Türkiye Kadınlar Voleybol 2. Lig 4. Grup’un 5. haftasında Elazığ Voleybol, 73 Şırnak Belediye ile karşılaştı. Yakup Kılıç Spor Salonu’nda oynanan maçta baştan sona etkili olan Elazığ ekibi, 1. seti 25-14, 2. seti 25-15 ve 3. seti 25-14 kazanarak sahadan 3-0’lık galibiyetle ayrıldı. Puanını 12’ye yükselten ve yoluna namağlup olarak devam eden Elazığ Voleybol, 6. haftada Mardin Voleybol ile deplasmanda karşılaşacak. Şırnak ekibi ise ligdeki 2. yenilgisini aldı ve 6 puanda kaldı.
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