Voleybol 2. Lig: Elazığ Belediyesi Voleybol: 3 - Mardin Voleybol: 0

Türkiye Kadınlar Voleybol 2. Lig’de Elazığ Belediyesi Voleybol, Mardin Voleybol’u 3-0 yendi.

Türkiye Kadınlar Voleybol 2. Lig 8. Grup ekiplerinden Elazığ Belediyesi Voleybol, 15. Hafta maçında Mardin Voleybol’u 3-0 mağlup etti. Elazığ Yakup Kılıç Spor Salonu’nda oynanan maçta baştan sona üstün bir oyun sergileyen Elazığ ekibi, 1. seti 25-5, 2. seti 25-12 ve son seti 25-8 alarak salondan 3-0’lık galibiyetle ayrıldı.