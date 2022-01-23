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Voleybol 2. Lig: Elazığ Belediyesi Voleybol: 3 - Lice Gençlikspor: 0
Türkiye Kadınlar Voleybol 2. Lig 15. Grubun 10. haftasında Elazığ Belediyesi Voleybol, evinde karşılaştığı maçta Diyarbakır ekibi Lice Gençlikspor’u set vermeden 3-0 mağlup etti.
Spor 23.01.2022, 15:38
Türkiye Kadınlar Voleybol 2. Lig 15. Grubun 10. haftasında Elazığ Belediyesi Voleybol, evinde karşılaştığı maçta Diyarbakır ekibi Lice Gençlikspor’u set vermeden 3-0 mağlup etti.
Yakup Kılıç Spor Salonu’nda oynanan maçta Elazığ ekibine galibiyeti getiren setler 25-16, 25-12 ve 25-14 şeklinde sonuçlandı. Puanını 23 yaparak liderlik koltuğuna oturan Elazığ Belediyesi Voleybol, 11. haftada deplasmanda 1955 Batman Belediye ile karşılaşacak.