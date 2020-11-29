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Voleybol 2. Lig: Elazığ Aksaray Gençlik: 0 - Seyhan Belediye: 3

Türkiye Erkekler Voleybol 2. Lig 4. Grup’un 6. haftasında Elazığ Aksaray Gençlik, evinde Adana Seyhan Belediyesi’ne 3-0 mağlup oldu.

Spor 29.11.2020, 16:33
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Voleybol 2. Lig: Elazığ Aksaray Gençlik: 0 - Seyhan Belediye: 3
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Türkiye Erkekler Voleybol 2. Lig 4. Grup’un 6. haftasında Elazığ Aksaray Gençlik, evinde Adana Seyhan Belediyesi’ne 3-0 mağlup oldu.

Türkiye Erkekler Voleybol 2. Lig 4. Grup’un 6. haftasında Elazığ Aksaray Gençlik, Adana Seyhan Belediye’yi konuk etti. Yakup Kılıç Spor Salonu’nda oynanan maçta Adana ekibi ilk seti eti 25-17, 2. seti 25-18 ve 3. seti 25-17 kazanarak salondan 3-0’lık galibiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla Elazığ Aksaray Gençlik 2 puanda kalırken, Seyhan Belediyesi puanını 12’ye yükseltti ve zirve takibini sürdürdü.
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