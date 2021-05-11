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Vodafone Park’ta localar doldu

Beşiktaş-Karagümrük karşılaşmasında Vodafone Park’ta bulunan localar doldu. Siyah-beyazlılar, maçın başından itibaren tezahüratlarda bulundu.

Spor 11.05.2021, 21:16
Vodafone Park’ta localar doldu

Beşiktaş-Karagümrük karşılaşmasında Vodafone Park’ta bulunan localar doldu. Siyah-beyazlılar, maçın başından itibaren tezahüratlarda bulundu.

Süper Lig’in 41. haftasında Beşiktaş, Karagümrük’ü konuk ederken, Vodafone Park’ta bulunan localar doldu. Karşılaşmayı izlemek için localarına gelen siyah-beyazlılar, maçın başlama düdüğüyle birlikte tezahüratlarına başladı. Maçın başında ’Yönetim uyuma, taraftarın dışarıda’ diye tempo tutan Beşiktaşlılar, maç boyunca takımların da destek verdi.
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