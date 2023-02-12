Vodafone Park’ta 7’den 70’e yardım çalışması

Vodafone Park’ta çocuk, genç, yaşlı demeden herkes yardım çalışmalarında görev alıyor.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından spor kulüpleri de yardım çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Vodafone Park Deprem Yardım Merkezi’ne gelen çocuk, genç, yaşlı demeden herkes ihtiyaç malzemelerinin tasniflenerek kolilenmesinde büyük çaba harcıyor.