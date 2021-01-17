Vodafone Park’ın zemininde sorun yok

Beşiktaş-Galatasaray derbisi öncesi İstanbul’da etkisini gösteren kar yağışı sonrası Vodafone Park’ın zemini geçer not aldı.

Süper Lig’in 19. haftasında Beşiktaş, dev derbide Galatasaray’ı konuk edecek. İki gündür İstanbul’da etkisini gösteren kar yağışı sonrası gözler Vodafone Park zeminine çevrilmişti. Dün geceden itibaren stat görevlileri, saha zeminin korunması için dünden beri hummalı bir çalışma gerçekleştirirken, mücadelenin oynanmasına sayılı saatler kala zemin maç için geçer not aldı.

Hibrit çime sahip olan Vodafone Park’ın alttan ısıtmalı zemin sistemi de bulunuyor.