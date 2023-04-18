Viviano, 2023 yılında ilk kez sahaya çıktı

Fatih Karagümrük’ün İtalyan kalecisi Emiliano Viviano, Ümraniyespor karşısında 2023 yılındaki ilk müsabakasına çıktı.

Spor Toto Süper Lig’in 30. haftasında Karagümrük, sahasında karşılaştığı Ümraniyespor’u 4-2 mağlup etti. Kırmızı-siyahlılarda 25. dakikada sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Batuhan Şen’in yerine sahaya çıkan Emiliano Viviano, 2023 yılında ilk kez forma giymiş oldu. İtalyan eldiven, en son Süper Lig’in 14. haftasında oynanan Gaziantepspor müsabakasında forma giymişti.

Müsabakanın 25. dakikasında oyuna giren ve 65 dakika sahada kalan Tecrübeli eldiven, 90+4. dakikada gördüğü sarı kart sonrası cezalı duruma düştü. Viviano, Süper Lig’de bir sonraki hafta deplasmanda oynanacak Galatasaray müsabakasında forma giyemeyecek.