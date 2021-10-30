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Vitor Pereira: “Takımım 2-0’dan sonra bloke olmuş gibiydi”

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Konyaspor karşısında gereken reaksiyonu gösteremediklerini belirterek, “Sahada agresif olamadık. Karakter koyamadık, topu kazanmak için agresif olamadık. Gerçekten takımım 2-0’dan sonra bloke olmuş gibiydi” dedi.

Spor 30.10.2021, 22:59
Vitor Pereira: “Takımım 2-0’dan sonra bloke olmuş gibiydi”

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Konyaspor karşısında gereken reaksiyonu gösteremediklerini belirterek, “Sahada agresif olamadık. Karakter koyamadık, topu kazanmak için agresif olamadık. Gerçekten takımım 2-0’dan sonra bloke olmuş gibiydi” dedi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Spor Toto Süper Lig’in 11. haftasında deplasmanda Konyaspor’a karşı 2-1 mağlup oldukları maça ilişkin basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Maça çok kötü başladıklarını dile getiren Vitor Pereira, “Bir önceki karşılaşmada evimizde aldığımız sonuçtan sonra bugünkü maça iyi başlamamızın önemini biliyorduk. Bütün hafta bunun için çalıştık. Nedendir bilemiyorum maça kötü başladık. Bir hatadan 1-0 geriye düştük. Daha sonra yaptığımız ikinci hatadan maç 2-0 oldu. İlk yarıda takımım gereken reaksiyonu gösteremedi. Sahada agresif olamadık. Karakter koyamadık, topu bulamadık. Topu kazanmak için agresif olamadık. Gerçekten takımım 2-0’dan sonra bloke olmuş gibiydi. Sahaya bir sinyal göndermemiz gerekiyordu. Bu yüzden de değişiklikleri yaptık. Devre arasında oyuncularımızla konuştuk. Takım ruhunu sahaya sergilemeye çalıştık. Pozisyonlar üretmeye çalıştık. Daha sonrada sakatlıklar meydana geldi ki büyük ihtimal ciddi sakatlıklar bunlar. Bir kişi eksik oynadığımız bölümde de savaştık, denedik. İlk yarıdaki oynamış olduğumuz oyun gerçekten çok kötüydü. İkinci yarıda geri pas vermeye çalıştık ama ilk yarıda benim buraya geldiğimden beri gördüğüm en kötü ilk yarıydı. Hiç bir reaksiyon gösteremedi takım. Aslında Konyaspor’a, hiç bir şey yapmadan 2-0 yapabilme fırsatı verdik. Şimdi hatalarımızı düzeltmemiz gerekiyor. Bugünkü maça başlangıç şeklimizin kesinlikle hiçbir bahanesi yok. Ben her zaman sorumluluğu üstelenirim. Yarından itibaren kendi aramızda konuşacağız ve bu durumu çevirmek için neler yapabiliriz onu konuşacağız” dedi.

“Gerçekten çok mutsuzum”

Bir gazetecinin "Üzgün ve yıkık bir Vitor Pereira görüyoruz. Kendisini ve sporcularını rehabilite edebilecek gücü kendinizde görebiliyor musunuz?" sorusuna ise Pereira, "Tabii ki arka arkaya oynadığımız bu maçlardan sonra mutlu olmam mümkün değil. Gerçekten çok mutsuzum. Ben temsil ettiğim camiayı biliyorum. Ne kadar büyük taraftarları olan bir camiayı temsil ettiğimi biliyorum. Milyonlarca insanları temsil ediyoruz ve bizim aldığımız sonuçlar, onların haftayı mutlu veya mutsuz geçirmesine sebep oluyor ki biz de onlarla aynı duyguları paylaşıyoruz. Yarın bizim için reaksiyon gösterme günüdür. Hatalarımızı düzeltme günüdür. Oyuncularımızı duygusal anlamda ayağa kaldırma günü. Bunu yapabilecek kapasitemiz olduğunu biliyorum çünkü bu sezon gerçekten çok iyi oynadığımız maçlar var. Bugünkü maçın asla tekrarlanmaması gerekiyor. Bugünkü 45 dakikada maçı tamamen rakibe verdik” cevabını verdi.

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