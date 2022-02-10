Vitor Pereira'nın Fenerbahçe'den aldığı ücret dudak uçuklattı! 150 bin euro...

ezona Vitor Pereira önderliğinde büyük umutlarla başlayan Fenerbahçe, 17. hafta itibarıyla Portekizli hocanın görevine son vermişti.

Adı Brezilya Ligi takımlarından Corinthians ile anılan Pereira için, Brezilya basınından ilginç bir iddia gündeme geldi. Menajer Kia Joorabchian Globo Esporte'ye yaptığı açıklamada, "Vitor Pereira sözleşme süresi dolmadan görevine son verildiği için maaşını almaya devam ediyor. Hiç çalışmasa bile çok ciddi geliri var. Corinthians'ın bu kazancın üzerinde bir ödeme yapmasına imkan yok. Burası çok açık ve net" ifadelerini kullandı.

Fotomaç'ta yer alan habere göre Vitor Pereira, Fenerbahçe'den aylık 150 bin euro kazanıyor.