Vitor Pereira: İşte biz buyuz!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Çaykur Rizespor'u 4-0 yendikleri maçın ardından yayıncı kuruluşa konuştu.

Portekizli teknik adam şu ifadeleri kullandı:

"Oyuncuları tebrik etmek gerekiyor. Hepsi çok iyiydi. İşte biz buyuz. Kaliteli bir karakter gösterdik. Birlikte savaştık. Fenerbahçe'nin aile ruhunu gösterdik. Taraftarlar da destekledi. Taraftarlar ve oyuncular için mutluyum"

"Takımda güzel bir birliktelik var"

Bizim şu anda yapmamız gereken maç maç bakmak. Takımda güzel bir birliktelik var. Önümüzde Avrupa maçı var. Ardından zorlu lig maçı var. Bugün savaştığımız gibi savaşırsak galibiyetler gelecek. Şimdi yapmamız gereken dinlenmek ve ardından çalışmalara devam etmek."

"Şansla ilgisi yok"

Fenerbahçe'nin Rizespor maçında her zaman kullandıkları yedek kulübesini tercih etmediğinin hatırlatılması üzerine Pereira, Yedek kulübesinin yerini değiştirmemizin şansla ilgisi yok. Oyuncu değişiklikleri nedeniyle çok vakit kaybediyorduk. İletişim kuramıyorduk. Bu nedenle değiştirdik." dedi.

Basın toplantısı

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında ağırladığı Çaykur Rizespor'u 4-0 mağlup eden Fenerbahçe'nin teknik direktörü Vitor Pereira, çok iyi bir performans sergilediklerini söyledi.

Portekizli teknik adam, Ülker Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Galibiyeti hak ettiklerini belirten Pereira, "Çok iyi oynadık. Kaliteli bir oyun sergiledik. Birlikte savaştık. Fenerbahçe'nin ve taraftarının ruhunu sahaya yansıttık. Oyuncularımla gurur duyuyorum. Onları tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

"En önem verdiğim şey oyuncularımın birlik olduğunu görebilmek." diyen Vitor Pereira, "Oyuncuların inanmaları, savaşmaları ve bizimle birlikte olması çok önemli. Bu kulüp çok özel, taraftarı da çok tutkulu. Burada çok mutluyum. Bugünkü gibi karakterli ve kalite oynarsak şampiyonluk şansımız yüksek olacaktır. Her zaman maç maç bakmalıyız. Bu ruhu ve kaliteli oyunu devam ettirmemiz gerekiyor. Buna hepimizin inanması lazım." diye konuştu.

Fenerbahçe'nin yaşadığı puan kayıplarının ardından kendisi hakkında yapılan eleştirilerle ilgili Portekizli çalıştırıcı, şunları kaydetti:

"Mesleğinin başında olan bir teknik direktör değilim. Bu işe 29 yaşında başladım. Uzun yıllardır teknik direktörlük yapıyorum. Kimsenin inanmadığı zamanlarda inanmaya devam ettim ve başarabildim. Sakin kalmamız gerekiyor. Hayatımız bu. Tesis dışında bile Fenerbahçe'yi düşünüyorum. Yattığımda ve uyandığımda da Fenerbahçe'yi düşünüyorum. Bu kulübün tutkusunu hissediyorum. Ailelerimizi Portekiz'de bırakıp buraya geldik. Sakin kalıp işimize bakmamız ve birliktelik ruhunu sürdürmemiz gerekiyor. Kaybetmememiz gereken puanlar ve maçlar oldu. UEFA Avrupa Ligi maçları biraz bizi etkiledi. Yapmamız gereken, bildiğimiz yolda inanmaya devam etmek. Her zaman elimizden geleni yapıp bunların tekrar yaşanmaması için çabalayacağız."