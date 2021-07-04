banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Prof. Dr. Oğuztürk'ten 3. doz uyarısı!
Prof. Dr. Oğuztürk'ten 3. doz uyarısı!
Pilotlar işten çıkarıldı onlarca sefer iptal edildi!
Pilotlar işten çıkarıldı onlarca sefer iptal edildi!
Aşırı yağış nedeniyle YHT seferleri iptal edildi
Aşırı yağış nedeniyle YHT seferleri iptal edildi
'Tosuncuk' Lakaplı Mehmet Aydın Türkiye'de!
'Tosuncuk' Lakaplı Mehmet Aydın Türkiye'de!

Vitor Pereira, İstanbul’a geldi

Fenerbahçe’nin yeni Teknik Direktörü Vitor Pereira İstanbul’a geldi.

Spor 04.07.2021, 17:21
Vitor Pereira, İstanbul’a geldi

Fenerbahçe’nin yeni Teknik Direktörü Vitor Pereira İstanbul’a geldi.

Fenerbahçe’nin yeni Teknik Direktörü Vitor Pereira, İstanbul’a geldi. Atatürk Havalimanı’na özel uçakla Portekizden gelen Pereira’yı Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki karşıladı. Sarı-lacivertlileri daha önce 2015-2016 sezonunda çalıştıran Portekizli teknik adam, yarın takımla birlikte Düzce Topuk Yaylası Tesisleri’ne hareket edip burada futbolcularla birlikte kamp dönemi geçirecek.
Yorumlar (0)
24°
açık