Son Dakika
Vitor Pereira, İstanbul’a geldi
Fenerbahçe’nin yeni Teknik Direktörü Vitor Pereira İstanbul’a geldi.
Spor 04.07.2021, 17:21
Fenerbahçe’nin yeni Teknik Direktörü Vitor Pereira İstanbul’a geldi.Fenerbahçe’nin yeni Teknik Direktörü Vitor Pereira, İstanbul’a geldi. Atatürk Havalimanı’na özel uçakla Portekizden gelen Pereira’yı Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki karşıladı. Sarı-lacivertlileri daha önce 2015-2016 sezonunda çalıştıran Portekizli teknik adam, yarın takımla birlikte Düzce Topuk Yaylası Tesisleri’ne hareket edip burada futbolcularla birlikte kamp dönemi geçirecek.