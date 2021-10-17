Vitor Pereira: "Hakemin vermiş olduğu bir kararla maç bitti"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, kalitelerini sahaya yansıttıklarını belirterek, savaşmaya devam edeceklerini söyledi.

Süper Lig’in 9. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşılaştı. Ev sahibi Trabzonspor, sahadan 3-1 galip ayrıldı. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, savaşmaya devam edeceklerini belirterek, "Maça iyi başladık. 11’e 11 oynandığı süre boyunca üstün olan bizdik. Kalitemizi sahaya yansıttık. Golü bulduk, ikinci golü de bulabilirdik. Ama Kim’in yaptığı iki faulün ikisine de hakem sarı kart gösterdi ve bir kişi eksik kaldık. 10 kişi kaldıktan sonra defansta organizeydik. Rakip topa sahip oldu ama kendi sahalarında çevirmeye izin verdik. Ama 85. dakikaya kadar. O dakikalarda hakemin vermiş olduğu bir kararla maç bitti. Hakem hakkında yorum yapmak istemiyorum, insanlar zaten yapacaktır. Buraya kazanmak için geldik. Maçtan önce oyuncularımızla yaptığım konuşmalarda da bunu dile getirdim. Beraberlik için gelmedik. Kazanmak için çok çalıştık, maalesef mümkün olmadı. Savaşmaya devam edeceğiz. Puanları telafi edeceğiz. Önümüzde Avrupa maçı var. Bu maç geçmişte kaldı, bir şey değiştiremeyiz. Artık ileriye bakmamız lazım” şeklinde konuştu.

Hakem Ali Şansalan ile maç içerisindeki konuşmasıyla ilgili soruya ise Pereira, “Aslında saygısız bir şey yapmadım. Bahsettiniz şeyi hatırlamıyorum. Hakeme karşı bir harekette bulunmadım” ifadelerini kullandı. Bir başka soru üzerine ise Pereira, "Maç yeniden oynansa ilk 11 tercihlerim tam olarak böyle olurdu" dedi.