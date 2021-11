Vitor Peirea: “Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık”

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Galatasaray derbisinden sonra yaptığı açıklamada, sonuç için çok mutlu olduğunu ve hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Süper Lig’in 13. haftasında Fenerbahçe deplasmanda karşılaştığı Galatasaray’ı 2-1 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, “Bizim için iyi bir maçtı. Bu maç için çok çalıştık. Taraftarların ruhunu sahaya yansıttık. Aile olmak üzüntüde mutlulukta birlikte olmaktan geçer. Takımımız çok savaştı. 1-0 geriye düştük, 10 kişi kalmamıza rağmen çevrik. Sahaya karakter koyduk. Sonuç için çok mutluyum. Başkanımız, yönetimimiz, taraftarımız için mutluyum. Galibiyeti hak ettiğimizi düşünüyorum. Bu şekilde iyi şekilde çalışan takımımızın şansı bir yerde dönecekti. Bugün takım ruhunu sahaya yansıttık. Oyuncularımla gurur duyuyorum. Gerçekten hak ettiğimiz bir galibiyetti” diye konuştu.

“Zor zamanlarda birlik olmayı bilmemiz lazım”

Fenerbahçe’ye şampiyon olmak için geldiğini hatırlatan Pereira, “Değişiklik yapıldığını düşünürsem yaparım. 4 savunma ila oyandık. Farklı sistemlerle de oynayabilmemiz gerekiyor. Çok fazla vaktimiz yoktu. İyi performans sergiledik. Birlik olursa sahaya en iyi şekilde saha gösterebiliriz. Takım olarak aileyiz. Taraftarlarımız bizimle birlikte sevinip, üzülüyor. Zor zamanlarda birlik olmayı bilmemiz lazım. Aile olmayı hissettiğim için döndüm. Önümüzde çok maç var. Çok puan var. Birlikte aile olarak kuvvetli bir şekilde durabilirsek hedefe ulaşabiliriz. Şampiyon olmaya geldim. Savaşmamız gerekiyor” şeklinde konuştu.

Kendisi için sistemden ziyade takım sahada göstermiş olduğu davranışların olduğunu ifade eden Portekizli çalıştırıcı, büyük takımların modern futbolda farklı sistemlere oynamaya adapte olması gerektiğini söyledi.

“Kimse sezonun bu evresinde şampiyon olmuyor”

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un desteğinin çok önemli olduğunu belirten Vitor Pereira, “Şampiyon olduğum diğer takımlarda kulüp başkanlarının desteğinin önemli olduğunu biliyorum. Çok tutkulu taraftarlarımız var. Kimin çok çalıştığına çözüm bulmak için birlik görmek gerekiyor. Bizimki gibi başkanınız olursa çok güçlü olursanız. Kimse sezonun bu evresinde şampiyon olmuyor. Birçok insana göre Trabzonspor şampiyon olarak konuşuluyor. Daha çok maç var. Avrupa maçları da oynuyoruz. Kimse bunu vurgulamıyor. Perşembe-pazar oynuyoruz. Bunun yorgunluğu farklı. Şampiyonlar, ligin sonunda belli oluyor. Kim daha istikrarlı, sahaya daha çok karakter ortaya koyuyorsa o şampiyon oluyor. Biz sonuna kadar savaşacağız” değerlendirmesinde bulundu.

Her takımın anları olabileceğini söyleyen Portekizli teknik adam, "Trabzon ile oynadığımız maçta 1 kişi eksik kalmıştık. Maçın sonunda penaltı ile yenildik. 60 dakika 10 kişi oyandık. Hafta arasında Avrupa maçı oyandık. Daha sonra Alanya ile oynadık. Bunların hepsi 1 haftada oldu. Konyaspor maçında erken gol yedik. 2-0 geriye düştük. Bu durumda reaksiyon gösterme kolay değil. Bu tarz durumlara girdiğinizde çalışmaya devam etmek önemli. Bu takım da bu karakter var. Her zaman birlik olmalıyız. Her zaman çalışmalıyız. Bugün saha cevap verdiğimizi düşünüyorum. Birlik olduğumuzu düşünüyorum” dedi.

Pereira, Ferdi Kadıoğlu’nun zeki bir futbolcu olduğunu ifade ederek, modern futbolda futbolcuların farklı sistemlerde oynaması gerektiğini ifade etti.