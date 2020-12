Vitor Hugo: "Hedefimiz her zaman en tepede olmak"

Trabzonspor’un Brezilyalı savunma oyuncusu Vitor Hugo, maç kazanarak ilerlemek istediklerini belirterek, hedeflerinin her zaman en tepede olmak olduğunu söyledi.

Savunma oyuncusu Vitor Hugo, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde Sivasspor ile oyananacak maçın hazırlıklarını sürdüren bordo-mavili takımın antrenmanı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Karadeniz ekibinin stoper oyuncusu, özellikle takım savunması konusunda çalıştıklarını belirterek, "Buna odaklandık, adapte olduk. İlk maçlar istediğimiz gitmedi. Özellikle son 3 maçtır iyi kapanmaya başladık. İyi savunma yapmaya başladık. Takım biraz daha sorumluluk almaya ve kompakt oynamaya başladı. Son maçlarda savunma üzerine yaptığımız çalışmalarla daha iyi sonuçlar almaya başladık. Buna ihtiyacımız vardı. Bu serinin devam etmesini istiyorum" ifadelerini kullandı.

"Süper Lig’den daha önce de teklifler aldım"

Hugo, Türkiye’den önceki yıllarda da teklifler aldığını belirterek, "O zamanki görüşmelerde ailemle birlikte İtalya’ya gitme kararı almıştık. Orada oynayarak, tecrübeler kazanarak iyi bir karar aldığımı düşünüyorum. Daha önce de söylediğim gibi birçok kulüpten teklif aldığım için Türkiye hakkında analizlerim ve araştırmalarım vardı. Nelerle karşılaşacağımı, hangi takımda oynayacağımı gelmeden önce biliyordum" açıklamasını yaptı.

"Trabzonspor’dan teklif almak onur verici"

Trabzonspor gibi bir kulüpten teklif almanın onur verici olduğunu belirten Brezilyalı savunma oyuncusu, "Tarihini bir kenara bırakırsak, geçen sene bu takım son anda ligi ikincilikle bitirdi. Ligi kazanabilirdi, kupayı kazandı. Hala Süper Kupa’yı kazanma şansı devam ediyor. Doğrusu ne kadar büyük takıma geldiğimin, ne kadar önemli yerde olduğumun farkındayım. Kulübün beni buraya getirirken yaptığı fedakarlıkların bilincindeyim. Ben de saha içinde gösterdiğim performansla kulübün bana yaptığı fedakarlığın karşılığını vermek istiyorum. Buraya geldiğim ilk andan itibaren taraftarların bizden beklediklerinin farkındayım. Aldığım mesajlar üzerinden bunun bilincinde olduğumuzu onlara göstermeye çalışıyoruz. Bizden istediklerini biliyoruz. Biz de neler yapabileceğimizi biliyoruz. Umuyorum bu birliktelik, başarı getirecektir" diye konuştu.

"Benim için yapılan fedakarlıklara karşılık vermek istiyorum"

Vitor Hugo, geldiği ilk andan itibaren yüzde yüzünü vermeye çalıştığını vurgulayarak, "Kulübün beni buraya getirirken yaptığı fedakarlıkların farkındayım. Ben de bu fedakarlıklara cevap vermek istiyorum. Benim adıma da kolay olmadı. Alışmak ve adapte olmak için. Ben de bu zamanı iyi kullandığımı düşünüyorum. Şu an kendimi adapte hissediyorum. Şu an yüzde yüzü verebileceğimi düşünüyorum. Şu anda çok mutluyum. Her maç kendimi daha iyi hissediyorum. Özgüven kazanarak devam ediyoruz" şeklinde konuştu.

"Önce savunma sonra öne doğru gideceğiz"

Öncelikle savunma üzerine çalıştıklarını ifade eden Hugo, "Sonrasında bu takımın öne gitmesi gerekiyor. Nasıl öne gideceğimizi, nasıl hücum yapmamız gerektiğini hocamız bize anlatıyor. Bunlara yavaş yavaş başladık. Ama dediğim gibi ilk dokunuşu hocamız savunma üzerine yaptı ve sonrasında yavaş yavaş hücuma doğru geçmeye de başladık" dedi.

"Abdullah Avcı tek tek anlatıyor"

İtalya’da taktik anlayışın çok öne çıktığını gördüğünü dile getiren Hugo, şunları söyledi:

"İtalyan futbolunda savunma oyuncularından takımın olabildiğince geri gitmeme ve önde kalmasına yönelik beklenti var. Adamdan ziyade alanların doğru paylaşımı ve bu alanların doğru savunmasıyla alakalı. Türk futbolunda da bunu görüyoruz. Şanslıyız ki hocamız Türkiye’de bunun nasıl yapılacağının farkında. Bunu bize çok net anlatıyor. Geldiği andan itibaren topun önünde baskı yoksa geri kaçmamız gerektiğini, alanları nasıl doldurabileceğimizi, kimlerin hangi pozisyona gelmesi gerektiğini detaylı ve net şekilde bizlere ifade ediyor. Bu açımdan takımın savunmasının düzelmesinde çok büyük faydası olduğunu düşünüyorum."

"Savunmadaki oyuncularla aynı dili konuşmamız bizim için şans"

Brezilyalı futbolcu, takımdaki savunma oyuncuların birbiriyle uyumuyla ilgili olarak ise, "Edgar harika bir oyuncu. Edgar ile beraber oynamak benim için büyük şans. Kendisi diğer bütün stoperlerimiz gibi çok iyi bir oyuncu. Saha içinde kendimize yardımımız dokunuyor. Bizim için en büyük yardım savunmada şu an oynayan 4 arkadaşımızın aynı dili konuşabilmesi. Ben bunun saha içinde avantaj getirdiğini düşünüyorum. Daha rahat iletişim kuruyoruz. Takımın savunmadaki başarısının sadece savunma oyuncularının başarısı olduğunu düşünmüyorum. Toni ve Ekuban’ın hocamızın istediği gibi bir çok pozisyonda geldiğini yardım ettiğini, hiç olmadık pozisyonlarda savunmaya yardım ederek yiyeceğimiz potansiyel golü engellediklerini görüyorum. Sahada savunma başarısı varsa bu sadece savunma oyuncularının değil, bütün takımın başarısı" değerlendirmesinde bulundu.

"Maç kazanmaya konsantre olmuş durumdayız"

Hugo, zirve yarışıyla ilgili yöneltilen sorulara ise, "İlk hedefimiz kazanmaya devam edebilmek. Tek buna odaklanmış durumdayız, sadece bunu düşünüyoruz. Puan durumunu açık incelediğimizde ligin başları olduğunu görebiliyorsunuz. Alınabilecek galibiyetin sizi çok fazla yukarı çektiğini, aynı şekilde kaybettiğiniz maçın sizi aşağılara itebildiğini görüyorsunuz. Şu an yanılmıyorsam Alanyaspor maç eksiği ile lider konumda. Alanyaspor maç kaybederek biz de aynı şekilde maç kazanarak onlara yaklaşabiliriz. Şu an biz maç kazanmaya ve bu şekilde ilerlemeye konsantre olmuş durumdayız. Trabzonspor’un hedefi her zaman en üstte, en tepede olmak. Takımın adının büyüklüğünün bilincindeyiz. Dolayısıyla şu an haketmediğimiz alt sıralardan ayrılıp bir an önce yukarıdaki makası daraltmak istiyoruz" cevabını verdi.

En beğendiği forvet oyuncusu

Hugo, Türkiye’de iyi forvet oyuncuları bulunduğunu belirterek, "Burada oynadığımız hazırlık maçında beğendiğim, iyi forvet olduğunu düşündüğüm oyuncular var. Erzurumspor’da oynayan Ricardo. Hem oynadığımız maçta hem de hazırlık maçında iyi performans gösterdi. Sorduğunuzda ilk aklıma gelen isim o. Tabi ki çok yetenekli rakibimiz var. Ben de 29 yaşında olduğumu düşününce yavaş yavaş tecrübe kazandım. Bu ligde ve kendi takımımızda çok yetenekli stoperler olduğunu düşünüyorum. Ligde çok beğendiğim forvet oyuncuları da var. Lider olarak değerlendirdiğim isimler var. Thiago Silva, Miranda, Sergio Ramos. Bunlar idol olarak baktığım ve çok beğendiğim stoper oyuncuları" diye konuştu.