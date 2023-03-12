Vitor Hugo: "Bugün aslında takım olarak ne kadar iyi oynayabileceğimizi gösterdik"

Trabzonspor’un başarılı futbolcusu Vitor Hugo, maça iyi bir başlangıç yaptıklarını belirterek, "Bugün galibiyet alabilmek önemliydi. Allah’a şükürler olsun golü atma fırsatı da bana geldi. Benim yaptığım katkının olması benim adıma da çok önemliydi" dedi.

Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında Trabzonspor, konuk ettiği Adana Demirspor’u 4-1 mağlup etti. Maçın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Trabzonspor’un başarılı futbolcusu Vitor Hugo, bordo-mavili kulüpten istifa eden Teknik Direktör Abdullah Avcı’ya teşekkür etti. Hugo, "Maçtan önce bahsetmek istediğim bir konu var. O da hocamızla ilgili. Hocamıza ve hocamızın bütün ekibine bize yaptığı katkılar, kazandırdıkları için teşekkür etmek istiyorum. Hep beraber uzun yıllar boyunca kupalar kazandık ligi kazandık ve büyük başarılar elde ettik. Kendisi iyi bir hoca olmasının yanında çok da iyi bir insan. Her zaman Brezilya’da Brezilyalı bir arkadaşı var ve her zaman yanında olacağımı bilmesini isterim. Maça iyi bir başlangıç yaptık. Maç 11’e 11 iken özellikle ilk dakikalarda çok iyi bir baskı çok iyi bir oyun kurup gol atma fırsatını da bulduk. 11’e 10 oynadığımızda fazla oynadığımızda bir ritim düşüklüğü yaşadık. Ama sonrasında maç içerisinde arkadaşlarımızla bu durumu nasıl düzeltebileceğimiz ya da neleri değiştirmemiz gerektiğini konuştuk. Devre arasında Orhan hocamızla yaptığımız toplantıda değiştirmemiz gereken yerleri hocamız bize anlattı. Biz de ikinci yarı sahaya çıktığımızda çok iyi bir duruş sergilediğimizi düşünüyorum. Bugün galibiyet alabilmek önemliydi. Bugün aslında takım olarak ne kadar iyi oynayabileceğimizi gösterdik. Takım olarak aslında ne kadar iyi oynayabileceğimizi gösterdik. Herkes mücadele etti. Allah’a şükürler olsun golü atma fırsatı da bana geldi. Benim yaptığım katkının olması benim adıma da çok önemliydi. Bütün takım arkadaşlarıma minnettarım. Dün oğlumla birlikte akşam evde konuşurken eğer gol atarsam ne yapmamı istersin diye sormuştum ona. O da ben gol attıktan sonra yaptığım o minik dansı gösterdi. Ben de onu taklit edebildiğim şekilde dansı yapmaya çalıştım. Golü anneme hediye etmek istiyorum. Annem zor durumdan geçiyor. Biraz sağlık problemleri var. Annem için dualarınızı isteyebilmek için golü bunu belirtmek istiyorum” ifadelerini kullandı.