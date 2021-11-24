banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Apple, Türkiye’deki tüm satışlarını durdurdu!
Apple, Türkiye’deki tüm satışlarını durdurdu!
Ankara Belediyesi TRT'nin fiber kablolarını kesti
Ankara Belediyesi TRT'nin fiber kablolarını kesti
Kemal Kılıçdaroğlu açıklama yapıyor (Canlı)
Kemal Kılıçdaroğlu açıklama yapıyor (Canlı)
2022 yılı AGİ ücreti ne kadar olacak?
2022 yılı AGİ ücreti ne kadar olacak?

Vincenzo Montella: "Kasımpaşa maçı zor geçecek"

Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Kasımpaşa maçının zor geçeceğini ve ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Spor 24.11.2021, 13:57
Vincenzo Montella: "Kasımpaşa maçı zor geçecek"

Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Kasımpaşa maçının zor geçeceğini ve ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Spor Toto Süper Lig’de cuma günü oynayacakları Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdüren Adana Demirspor Teknik Direktör Vincenzo Montella, antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Aldıkları üst üste 2 galibiyet nedeniyle mutlu olduğunu ifade eden Montella, Kasımpaşa maçına odaklandıklarını söyledi.

Kasımpaşa’nın iyi kadrosu olduğunu ve güçlü bir rakip olduğunu belirten Montella, "Kasımpaşa’nın iyi bir takım ve iyi bir kadrosu olduğunu unutmamız lazım. Oynadıkları maçın yüzde 80’ininde topa sahip bir oyun oynuyor. Çok zor bir maç olacağını düşünüyorum. İstediğimiz sonucu alabilmek için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.

Adana Demirspor’da takım ruhunun çok iyi olduğunu aktaran Montella, "İlk maçımızda mağlubiyet aldığımızda bile takım olarak nasıl kenetlendiğimizi herkese gösterdik. Takım ruhu dediğimiz bu işte. Burada her şeyi yapabilmek, başarıyı yakalamak için her şeye sahibiz" dedi.

Yıldız futbolcu Mario Balotelli’nin Kasımpaşa maçında oynayamayacak olmasını değerlendiren Vincenzo Montella, "Balotelli büyük bir futbolcu ve bizim için önemli bir futbolcu. Eksikliğini hissederiz. Bu durum planlarımızı çok değiştirmedi. Lucas Castro’da koşulara başladı. Tekrardan geri dönmek süresini belirleyemiyoruz" ifadelerini kullandı.

Takımın 17 yaşındaki genç oyuncusu İzzet Çelik ise Kasımpaşa maçını kazanarak galibiyet serisine devam etmek istediklerini söyledi. Takım kaptanı Gökhan İnler de Montella’nın çok çalıştığını ve her zaman daha iyi ne yapabiliriz diye düşündüğünü belirterek, "Rakiplere karşı özel taktikleri uyguluyoruz. Her maç farklı. Ayrı ayrı hazırlanıyoruz. Süper Lig’de herkes herkesi yenebilir. Kasımpaşa maçında elimizden geleni yapacağız" değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan konuşmaların ardından basın mensupları, Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella’ya 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle çiçek taktim etti.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 13 33
2. Hatayspor 13 26
3. Konyaspor 13 26
4. Alanyaspor 13 24
5. Fenerbahçe 13 23
6. Karagümrük 13 22
7. Başakşehir 13 21
8. Galatasaray 13 21
9. Beşiktaş 13 20
10. Adana Demirspor 13 19
11. Altay 13 16
12. Kayserispor 13 16
13. Antalyaspor 13 15
14. Gaziantep FK 13 15
15. Sivasspor 13 13
16. Giresunspor 13 13
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 13 12
18. Göztepe 13 10
19. Kasımpaşa 13 9
20. Rizespor 13 7
Takımlar O P
1. Ümraniye 12 27
2. Ankaragücü 13 27
3. Eyüpspor 13 27
4. Bandırmaspor 13 25
5. Erzurumspor 12 25
6. Tuzlaspor 12 20
7. Kocaelispor 12 20
8. İstanbulspor 12 19
9. Adanaspor 13 18
10. Samsunspor 12 16
11. Bursaspor 12 14
12. Denizlispor 12 14
13. Menemenspor 12 14
14. Gençlerbirliği 12 14
15. Boluspor 12 13
16. Manisa FK 13 13
17. Ankara Keçiörengücü 12 10
18. Altınordu 13 10
19. Balıkesirspor 12 6
Takımlar O P
1. Chelsea 12 29
2. Man City 12 26
3. Liverpool 12 25
4. West Ham 12 23
5. Arsenal 12 20
6. Wolverhampton 12 19
7. Tottenham 12 19
8. M. United 12 17
9. Brighton 12 17
10. Crystal Palace 12 16
11. Everton 12 15
12. Leicester City 12 15
13. Southampton 12 14
14. Brentford 12 13
15. Aston Villa 12 13
16. Watford 12 13
17. Leeds United 12 11
18. Burnley 12 9
19. Norwich City 12 8
20. Newcastle 12 6
Takımlar O P
1. Real Madrid 13 30
2. Real Sociedad 14 29
3. Sevilla 13 28
4. Atletico Madrid 13 26
5. Real Betis 14 24
6. Rayo Vallecano 14 23
7. Barcelona 13 20
8. Athletic Bilbao 13 19
9. Osasuna 14 19
10. Valencia 14 18
11. Espanyol 14 17
12. Villarreal 13 16
13. Mallorca 14 15
14. Deportivo Alaves 13 14
15. Celta de Vigo 14 13
16. Cádiz 14 12
17. Granada 13 11
18. Elche 14 11
19. Getafe 14 9
20. Levante 14 7