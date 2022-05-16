Vincenzo Montella: "İki takım da kazanabilirdi"

Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Galatasaray maçından sonra yaptığı açıklamada, "İki takım da kazanabilirdi. Takımımın sergilediği performanstan mutluyum. İki taraf da kazanabilirdi. Sonuna kadar da böyle gitti. En doğru sonuç beraberlik olabilirdi" dedi.

Spor Toto Süper Lig’in 37. haftasında Adana Demirspor, deplasmanda karşılaştığı Galatasaray’a 3-2 mağlup oldu. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, "Çok açık sonuçlu bir maçtı. İki takım da kazanabilirdi. Takımımın sergilediği performanstan mutluyum. Çok güzel ambiyansta oynadık. Sergilediğimiz performans da iyiydi. İki taraf da kazanabilirdi. Sonuna kadar da böyle gitti. En doğru sonuç beraberlik olabilirdi. Buraya gelmeden önce skor almak istiyordum. Güzel bir sezon geçiriyorduk. Acı bir tatla ayrılıyoruz. Mario karşı karşıya atsaydı başka bir şey konuşuyorduk. Seviyeli bir rakibe karşı iyi bir maç çıkardığımızı düşünüyorum. 1 ay öncesine kadar muazzam bir sezon geçiren Adan Demirspor var. Son maçların iki tanesi istediğimiz gibi değildi. Avrupa’yı yakalamışken düşüş yaşadık. En önemli anlarda şansımız yanımızda değildi. Bazı anlarda şanslı değildik. Seneye için kulüp tarafından bizim tarafımızdan geliştirme amaçlı planlarımız var. Nasıl geliştireceğiz diye hepsini konuşacağız" diye konuştu.

"Galatasaray, Yunus’un gelişimini istiyorsa bizde kalmasına müsaade edebilir"

Galatasaray’dan kiralık olarak oynayan Yunus Akgün için ise Montella, "Yunus sezon boyunca muazzam performans gösterdi. Bugün gol attı. Kendisi için duygusal bir andı. Çok büyük potansiyele sahip bir oyuncu. Galatasaray biraz daha gelişmesini istiyorsa biraz daha bizde kalmasına müsaade edebilirler" şeklinde konuştu.