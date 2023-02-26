Vincenzo Montella: “Bütün skorları kabul etmek zorundayız”

Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, 1-1 biten Ümraniyespor maçı sonrası yaptığı açıklamada, "2 puanı kaçırmış olduk. Bütün skorları kabul etmek zorundayız" dedi.

Spor Toto Süper Lig’in 23. hafta erteleme maçında Adana Demirspor, Ümraniyespor’a konuk olurken mücadele 1-1 sona erdi. Maçın ardından basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, “Çok zor bir maç olacağını biliyorduk. İkinci yarıda öne geçebilmek için daha fazla uğraştık ve zihinsel düşüş yaşadık. Bu bize bir bedel ödetti. Tabii ki üzgünüz golden sonra pozisyonlarımız da var, değerlendiremedik. 2 puanı kaçırmış olduk. Bütün skorları kabul etmek zorundayız. Ümraniyespor’u tebrik etmemiz gerekiyor. Maçlarına baktığımız zaman son dakikaya kadar mücadele eden bir takım” ifadelerini kullandı.

İlk 11’de forvetsiz başladıkları ve ikinci yarı iki forveti oyuna aldıklarını hatırlatılan Montella, “Futbolda ters şekilde kanıtlamak istediğiniz çok fazla delil olmaz. Forvet varken gol attık, forvet varken de gol yedik” cevabını verdi.