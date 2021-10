Vincenzo Montella: “Bizi çok üzen bir mağlubiyet oldu”

Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Sivasspor maçı öncesi yaptığı açıklamada, geçtiğimiz hafta oynadıkları Malatyaspor maçıyla ilgili, ”Bizi çok üzen bir mağlubiyet oldu ama oyunu geneline baktığınızda çok kötü oynayan bir Adana Demirspor yoktu. Hemen unutmamız gereken bir mağlubiyet” dedi.

Adana Demirspor, Süper Lig’in 10. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Sivasspor maçının hazırlıklarına devam ediyor. Adana Demirspor tesislerinde başlayan antrenman, İtalyan teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleşti. Isınma hareketleriyle başlayan idman Sivasspor maçının taktik çalışmasıyla son buldu.

“Belhanda en iyi şekilde dönmek için çalışıyor”

Antrenman öncesinden basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Montella, ”Bizi çok üzen bir mağlubiyet oldu ama oyunu geneline baktığınızda çok kötü oynayan bir Adana Demirspor yoktu. Hemen unutmamız gereken bir mağlubiyet. Ama gerekli dersleri alarak unutmamız gerekiyor. Bir dahaki maça hemen yoğunlaşmamız gerekiyor. Aslında baktığınızda çok büyük hedefler koymadan ilerlemek her zaman daha iyi. Her zaman gelişmemiz gereken büyümemiz gereken bir kulüpteyiz. Bizim kulübün ne kadar çok hedefi olduğunuz biliyoruz. Ama yeni lige katılan bir takım olduğumuzu da unutmamak lazım. Bunun akabinde de bir gözümüz ileride, bir gözümüz arkada her zaman adımlarımıza iyi bakarak, iyi atarak ilerlememiz gerekiyor. Sabırlı olmak lazım, uzun zamandır dışarıda olan bir futbolcumuz. Benim için çok büyük bir yeteneğe sahip futbolcu. Tabii ki de daha iyi performans verebilir. Bu yönde gayreti de var. En iyi şekilde dönmek için çalışıyor. O yüzden zamanla sabırlı olarak en iyi yerlere geleceğine eminim” dedi.

“En güçlü şekilde dönmem için herkes yardımcı oluyor”

Antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan David Akintola, ”Lig başladığından beri gerçekten iyi çalışıyoruz. Bu süreçte inişler çıkışlar yaşıyoruz ama gerçekten iyi çalıştığımızı söyleyebilirim. Sakatlığıma gelecek olursak, sakatlığımdan dolayı biraz sorunlar yaşadım ama şu an çalışıyorum. Kulüpteki herkes bütün takım bana gerçekten yardımcı oluyor. Benim için çok tahlisiz bir sakatlık oldu, ligin henüz ikinci haftasında. Sakatlığımı giderebilmek adına gerçekten çok çalışıyorum. Dediğim gibi bütün takım arkadaşlarım herkes bana yardımcı oluyor. Güçlü bir şekilde geri dönebilmem için. Geçmiş yıllarda yaşadığım başarılar artık gitti diyebilirim. Ben şuanda elde edeceğimiz yeni başarılara konsantreyim” diye konuştu.