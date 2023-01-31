Vincenzo Montella: "Adana Demirspor’u ileriye götürmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız"

Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında sahalarında oynayacakları Fenerbahçe maçına ilişkin konuşan Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, "Büyük takıma karşı bir maça çıkacağız. Biz de kendi hazırlıklarımızı yapıyoruz ve kendi silahlarımızla sahamızda olacağız. Adana Demirspor’u ileriye götürmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız" dedi.

Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında evinde oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarına tesislerinde Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetiminde yaptığı antrenmanla başladı. İdman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Montella, "Çok değerli, çok zorlu ve çok önemli bir galibiyetten geliyoruz. Tabii ki de şu an büyük takıma karşı bir maça çıkacağız. Biz de kendi hazırlıklarımızı yapıyoruz ve kendi silahlarımızla sahamızda olacağız. Tabii ki de iyi bir durumda olan Adana Demirspor’u ileriye götürmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Evde de olsanız dışarıda da olsanız aynı zeminde oynuyorsunuz. Önemli olan şunu anlamak; deplasmanda bazen daha kolay olabiliyor. Çünkü rakipler evinde olduğu için daha fazla alan bırakıyorlar. Aynı mentalite ile evimizde de dışarı da devam ediyoruz" diye konuştu.

"Futbolcularımız inanılmaz muazzam bir iş çıkarıyorlar"

Şu anda forvet hattında oynayan oyuncularına saygı duyulması gerektiğine dikkat çeken Montella, "Çünkü baktığınızda ligde istatistik olarak, gol farkı, averajı, attığımız goller olarak hep üçüz, önümüzde sadece büyük takımlar var. Bunu söylerken de tekrar ediyorum. Oynayan futbolcularımıza çok büyük saygı duyulması gerekiyor. İnanılmaz, muazzam bir iş çıkarıyorlar. Sonrasında tabii ki de takviyeler geldi. Onları da değerlendirme fırsatımız olacak. Şu an için sadece Gulbrandsen’in sakatlığı var. Ndiaye de iki haftadır antrenman yapmıyordu. Bize katıldıktan sonra adım adım takımın seviyesine ulaşmaya başladı. Bakacağız" ifadelerini kullandı.

Cherif Ndiaye: “Maçtan 3 puanla ayrılan biz olacağız”

Adana Demirspor’un yeni transferlerinden Cherif Ndiaye ise, "Öncellikle Adana Demirspor ailesine katıldığım için çok mutlu ve gururlu olduğumu söylemek istiyorum. Çok büyük bir camiaya geldiğimi biliyorum. Burada çok büyük oyuncular var, çok büyük karakterler, kaliteler var. Ben de bu gruba dahil olduğum için çok mutluyum. Önümüzde çok önemli bir mücadele var, çok zor bir maç olacak. Fakat rakipten daha fazla ihtiyacımız var bu 3 puana. Takımın da özgüveni olduğuna inanıyorum, hazır olduğumuza inanıyorum. Umarım maçtan 3 puanla ayrılan biz olacağız. Tabii ki Adana Demirspor hakkında bilgim vardı. Buraya gelmeden önce veya teklif almadan önce biliyordum. Göztepe’de oynarken de biliyordum. Adana Demirspor çok büyük bir camia. Maça da gelecek olursak, Çin’den döndükten sonra belirli bir süre boş zamanım oldu. Antrenmansız bir dönem geçirdiğimi söyleyebilirim. Ama fırsat bulduğum takdirde kulübüm için sahada canımı vermek adına mücadele göstereceğim" şeklinde konuştu.

Mert Çetin: “Fenerbahçe karşısına 3 puan almak için çıkacağız”

Adana ekibinin bir başka yeni transferi Mert Çetin de, "Adana’ya alıştım, çok sevecen, sıcakkanlı bir arkadaş ortamı var, bir aile gibiyiz. Kendi ülkeme döndüğüm için de mutluyum. Burada adaptasyon sürecim daha hızlı ilerliyor. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Hocamla, oyuncularla birlikte bir aile bir havası var. Gördüğünüz üzere bir başarıyı getiriyor, mutlu ortam var. Her şey olumlu ilerliyor. Fenerbahçe maçı da tabii ki önemli bir maç, hedefi olan takımlar için her maça 3 puan gözüyle bakıp çıkıyoruz. Bu maça da 3 puan almak için çıkacağız. Rakibimizin güçlü olduğunun farkındayız, önemli bir maç ama Adana Demirspor olarak biz de bu maç için 3 puana adayız" cümlelerine yer verdi.

“Avrupa’ya dönmek istiyorum”

Çetin, tekrar Avrupa’ya dönmek istediğini sözlerine ekleyerek, "Montella hocam, Roma efsanelerinden biri. Ben de Roma’da bulundum, oynadım. Çok değerli hoca ve daha öncesinden çok değerli bir oyuncu olduğunun farkındaydım zaten. Adaptasyon sürecinde İtalya’da da oynadığım için antrenman yapıları ve taktiksel olarak kendime yakın gördüğüm için burayı tercih ettim. Genç bir oyuncuyum, Avrupa hayallerim devam ediyor. İnşallah kendimi tekrardan kanıtlayarak, iyi performans gösterip Avrupa’ya dönmek istiyorum" diyerek sözlerini tamamladı.