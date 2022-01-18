Vincenzo Montella: “Acı bir tatla ayrılıyoruz”

Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Konyaspor karşısında aldıkları mağlubiyetin üzücü bir sonuç olduğunu belirterek, acı bir tatla ayrıldıklarını söyledi.

Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında deplasmanda Konyaspor’a 1-0 mağlup oldukları maçın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Üzücü bir sonuç aldıklarını anlatan Montella, ’’Tabii ki üzücü sonuç oldu bizim için. İyi bir oyun sergileyen takıma karşı, mücadele verdik sonuna kadar. Hiçbir şekilde sahadan kopmadık. Önemli eksiklerimiz de vardı. Biraz kadro konusunda sıkıntımız vardı. Çocuklarımızı da tebrik etmek istiyorum. Sonuna kadar mücadele verdiler. Kornerden bir tane şanssız gol yedik. Maçın geneline baktığımızda şansımız da vardı. Acı bir tatla ayrılıyoruz ama beraberlikle de dönebilirdik” diye konuştu.