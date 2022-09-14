Vincenzo Italiano: "Kapasitemizi arttırarak yolumuza devam edeceğiz"

Fiorentina Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, teknik kapasitelerini arttırarak UEFA Konferans Ligi’nde yollarına devam edeceklerini söyledi.

İtalya Serie A ekiplerinden Fiorentina UEFA Konferans Ligi A grubu ikinci maçında deplasmanda Medipol Başakşehir mücadele edecek. Bu müsabaka öncesi Fiorentina’da teknik direktör Vincenzo Italiano ve futbolcu Lorenzo Venuti basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Başakşehir karşısında ellerinden geleni yapacaklarını dile getiren Italiano, “Geçmişteki sonuçlar belli. Son maçlarımızda çok atak yaptık ama sonunu getiremedik. Hatalarımızı telafi edeceğiz. Elimizden geleni yapıyoruz. Yarın da elimizden geleni yapacağız” şeklinde konuştu.

“Teknik kapasitemizi arttırarak yolumuza devam edeceğiz”

Teknik olarak üzerine koyarak ilerleyeceklerini ifade eden Italiano, “Her zaman bize karşı destek veriyor. Başlangıçtayız, 2. turdayız. İlk maç zor anlar yaşadık. 6 gün geçti ve konsantre olacağız. Beklemiyorduk ama oldu. Teknik kapasitemizi arttırarak yolumuza devam edeceğiz” diye konuştu.

“Burası Avrupa arenası ne olacağı belli olmuyor”

Vincenzo Italiano, Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu’nun Fiorentina’yı favori göstermesiyle ilgili konuşarak, “Favori ilk bakışta onlar. Birinci onlar. Yarın yüzleşmek lazım. İlk maç berabere kaldık. Onlar son maçlarında kaybetmiyor. Daha dikkatli olacağız. Burası Avrupa arenası ne olacağı belli olmuyor” değerlendirmesini yaptı.

“Kim oynarsa oynasın elinden geleni yapacaktır”

Başakşehir karşısında takımında rotasyon yapıp yapmayacağı şeklinde yöneltilen soruya Italiano, “Yarın göreceğiz. 3 kulvarda yarışıyoruz. Bunlar zor. Yarın göreceğiz. Kim oynarsa oynasın elinden geleni sahaya yansıtacaktır. Biz onlara inanıyoruz” açıklamasını yaptı. Müsabakanın oynanacağı Fatih Terim Stadı’nda atmosferin de iyi olacağına değinen Italiano, “Yarın atmosfer çok güzel olacak. 1. dakikadan 90. dakikaya kadar savaşmamız lazım. 90 dakikada eksik olan her şeyi tamamlamak için elimizden geleni yapacağız” ifadelerine yer verdi. İtalyan teknik adam, Milenkovic, Zurkowski, Gonzalez, Sotti ve Dodo’nun sakatlıklarının bulunduğunu belirtti.

“Gol sıkıntımıza son vermek istiyoruz”

Başakşehir’in ligde gol yemeden devam etmesini yorumlayan Italiano, “Konferans Ligi’ne iyi başladılar. İyi takım ve ne oynadıklarını iyi biliyorlar. Değerli ve kaliteli oyunculara sahipler. Güvenleri yerinde ve güvenleri yerinde oldukları için maça daha güvenli çıkacaklar. Biz yine elimizden geleni yapıp gol sıkıntımıza son vermek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Lorenzo Venuti: “Elimizden geleni yapıp galip gelmeyi umuyoruz”

Fiorentina’nın savunma oyuncusu Lorenzo Venuti ise "Başakşehir güçlü takım. Daha önce son maçlarda pozitif rakamlarla sahadan ayrıldı. Kendimize inanıyoruz. Eksik olabiliriz ama elimizden geleni yapıp galip gelmeyi umuyoruz” dedi.