banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
13 Eylül'den önce üniversite öğrencileri de aşılarını olacak
13 Eylül'den önce üniversite öğrencileri de aşılarını olacak
Hamsik, Trabzonspor'da
Hamsik, Trabzonspor'da
Biontech aşısı, aile hekimliklerinde de yapılabilecek
Biontech aşısı, aile hekimliklerinde de yapılabilecek
Her açıdan fark yaratmak, işte böyle bir şey!
Her açıdan fark yaratmak, işte böyle bir şey!
banner486

Vincent Aboubakar, Al Nassr’a transfer oldu

Beşiktaş ile sözleşmesini uzatıp uzatmayacağı tartışma konusu olan ve siyah-beyazlı kulübün, taleplerini kabul etmediği Vincent Aboubakar, Suudi Arabistan’ın Al Nassr ekibine transfer oldu.

Spor 08.06.2021, 22:56
Vincent Aboubakar, Al Nassr’a transfer oldu

Beşiktaş ile sözleşmesini uzatıp uzatmayacağı tartışma konusu olan ve siyah-beyazlı kulübün, taleplerini kabul etmediği Vincent Aboubakar, Suudi Arabistan’ın Al Nassr ekibine transfer oldu.

Süper Lig’de son 10 maçta forma giymeyen ve ’30 maç oynarsa sözleşmesi uzar’ maddesi devreye girmeyen Vincent Aboubakar, siyah-beyazlı yöneticilerle bir süredir görüşme halindeydi. Önümüzdeki sezon takımda kalmak için 2.8 milyon Euro garanti ücret isteyen ve sözleşmesindeki sakatlık maddesinin kaldırılmasını talep eden Aboubakar’a Beşiktaş Yönetimi 1.8 milyon Euro önerince görüşmeler tıkandı. Yaşanan gelişmeler üzerine Kamerunlu oyuncu, Suudi Arabistan’ın Al Nassr ekibiyle anlaşmaya vardı. Al Nassr Kulübü’nün yaptığı açıklamayla transfer netlik kazanırken, golcü futbolcu 3 yıllık sözleşme imzalayacak. Aboubakar’ın yıllık 6 milyon Euro alacağı iddia ediliyor.
Yorumlar (0)
banner422
19°
açık