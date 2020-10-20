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Villarreal - Sivasspor maçını Serhiy Boiko yönetecek
UEFA AVRUPA LİGİ I GRUBUNDA PERŞEMBE GÜNÜ VİLLARREAL İLE DG SİVASSPOR ARASINDA OYNANACAK OLAN KARŞILAŞMAYI UKRAYNALI HAKEM SERHİY BOİKO YÖNETECEK.
Spor 20.10.2020, 14:23
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UEFA Avrupa Ligi I Grubu’nda perşembe günü Villarreal ile DG Sivasspor arasında oynanacak karşılaşmayı Ukraynalı hakem Serhiy Boiko yönetecek.
UEFA Avrupa Ligi I Grubu ilk maçında Sivasspor, 22 Ekim Perşembe akşamı İspanya temsilcisi Villarreal ile karşılaşacak. El Madrigal Stadyumu’nda saat 22.00’de başlayacak karşılaşmada Ukraynalı hakem Serhiy Boiko düdük çalacak. Boiko’nun yardımcılıklarını Semen Shlonchak ve Viktor Matyash yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Vitaliy Romanov olacak.
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