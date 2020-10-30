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Villarreal, Karabağ karşısında galip geldi
Villarreal, Karabağ karşısında galip geldi
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Villarreal, Karabağ karşısında galip geldi

Azerbaycan temsilcisi Karabağ, UEFA Avrupa Ligi I Grubu 2. hafta maçında Villarreal’i İstanbul’da konuk etti. Mücadele, İspanya ekibinin 3-1’lik üstünlüğüyle tamamlandı.

Spor 30.10.2020, 09:12
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Villarreal, Karabağ karşısında galip geldi

Maçtan dakikalar

16. dakikada Trigueros'un sağ kanattan ortasına kale ceza sahası içinde Bacca vurdu. Karabağ'ın savunmasında Mammadov, direk dibinden topu kornere yolladı.

30. dakikada Kubo'nun ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Chukwueze'in şutunu kaleci Magomedaliyev kontrol etti.

32. dakikada Trigueros'in kullandığı serbest vuruşta kaleci Magomedaliyev, topu güçlükle kornere çeldi.

54. dakikada gelişen Villarreal atağında sağ çaprazda toplan buluşan Chukwueze'in şutunu kaleci Magomedaliyev oyun alanına çeldi. Dönen topu Karabağ savunması uzaklaştırdı.

63. dakikada Kubo'nun ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Chukwueze vuruşunda kaleci Magomedaliyev topu kornere çeldi.

76. dakikada sağ kanattan gelişen Karabağ atağında Owusu'nun pasında ceza yayı üzerinde topla buluşa Matic'in sert şutu direğin dibinden auta çıktı.

79. dakikada Andrade'nın savunma arkasına attığı aşırtma pasla topla buluşan Owusu, çaprazdan yaptığı sert vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-0

80. dakikada sol kanattan gelişen Villarreal atağında Trigueros'in pasını alan Pino, çaprazdan yaptığı vuruşta topu ağlara yolladı. 1-1

85. dakikada sol çizgide Mammadov'un hatasında topu kapan Chukwueze, pasını altı pasta Alcacer, düzgün bir dokunuşla takımını öne geçiren golü kaydetti. 1-2

90+3. dakikada Hüseynov'un, Baena'ya müdahalesi sonrası hake penaltı kararı verdi. Beyaz noktanın başına geçen Alcacer'in şutu kaleci Magomedaliyev'in müdahalasine rağmen filelerle buluştu. 1-3

Stat: Fatih Terim

Hakemler: Pavel Orel, Petr Blazej, Jiri Kriz

Karabağ: Magomedaliyev, Hüseynov, Mammadov, Medine, Guerrier, Garayev, Andrade (İbrahimli dk. 90 ?), Ozobic (Emreli dk. 61), Romero (Matic dk. 61), Zoubir (Jafarguliyev dk. 82 ?), Owusu (Bayramov dk. 90 ?)

Yedekler: Balayev, Arazli, Medvedev, Gurbanli, Badavi Hüseynov

Teknik Direktör: Gurban Gurbanov

Villareal: Rull, Pena, Foyth (Funes Mori dk. 90 ?), Pau Torres, Jaume Costa (Pino dk. 75), Pedraza, Trigueros, Chukwueze (Baena dk. 86 ?), Iborra, Bacca (Gomez dk. 75), Kubo( Alcacer dk. 75)

Yedekler: Asenjo, Jörgensen, Gaspar, Albiol, Coquelin, Nino

Teknik Direktör: Unai Emery

Goller: Owusu (dk. 79) (Karabağ), Pino (dk. 80), Alcacer (dk. 85 ve dk. 90+3 pen.) (Villarreal)

Sarı Kartlar: Romero, Ozobic, Andrade, Hüseynov (Karabağ), Iborra (Villareal)

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