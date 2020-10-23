Villarreal 5-3 Sivasspor Maç Özeti ve Golleri İzle
UEFA Avrupa Ligi I Grubu’nun ilk haftasında Sivasspor, deplasmanda İspanyol ekibi Villarreal ile karşılaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 5-3 üstünlüğü ile sona erdi.
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Maçtan dakikalar
13. dakikada Chukwueze'nin ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Samassa'nın sektirdiği topu Take Kubo filelere gönderdi. 1-0
20. dakikada Kubo'nun ara pasında topla buluşan Bacca'nın ceza sahasına girer girmez şutunda top ağlarla buluştu. 2-0
26. dakikada sağ kanattan Faycal Fajr'ın ortasında penaltı noktası üzerinde Yatabare'nin kafa vuruşunda kaleci Rulli köşeye giden topu son anda kornere çeldi.
33. dakikada Yatabare'nin savunmanın arkasına attığı topla buluşan Kayode, kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-1
35. dakikada Robin Yalçın ceza sahası içinde Bacca'yı düşürünce hakem penaltı noktasını gösterdi.
36. dakikada penaltı atışını kullanan Bacca'nın şutunda kaleci Samassa gole izin vermedi.
43. dakikada Robin Yalçın'ın sağ kanattan ortasında penaltı noktası üzerinde Yatabare kafayla topu ağlarla buluşturdu. 2-2
56. dakikada sol kanattan kullanılan köşe atışında ceza sahası içinde Foyth'un kafa vuruşu ağlara gitti. 3-2
64. dakikada ceza sahası dışının hafif sol çaprazından kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Max Gradel şık bir vuruşla topu köşeden filelere yolladı. 3-3
74. dakikada Chukwueze'nin ara pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Alcacer, kaleci Samassa'dan sıyrılıp topu boş ağlara gönderdi. 4-3
78. dakikada Foyth'un orta alandan uzun pasında ceza sahasında kaleci Samassa ile karşı karşıya kalan Alcacer meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 5-3
Stat: El Madrigal
Hakemler: Serhiy Boiko, Semen Shlonchak, Viktor Matyash
Villarreal: Rulli, Raul Albiol, Ruben Pena, Juan Foyth, Jaume Costa (Pedraza dk. 70), Alex Baena (Iborra dk. 46), Manuel Trigueros (Gomez dk. 58), Coquelin (Santos dk. 79), Kubo, Chukwueze, Bacca (Alcacer dk. 70)
Yedekler: Asenjo, Gaspar, Torres, Raba, Fer Nino
Teknik Direktör: Unai Emery
Sivasspor: Samassa, Uğur Çiftçi, Robin Yalçın, Camara (Claudemir dk. 79), Caner Osmanpaşa,
Max Gradel (Yasin Öztekin dk. 82), Hakan Arslan, Isaac, Fayçal Fajr, Yatabare, Kayode (Kone dk. 82 ?)
Yedekler: Muammer Yıldırım, Ziya Erdal, Jorge Felix, Eren Şahin
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Goller: Kubo (dk. 13), Bacca (dk. 20), Foyth (dk. 56), Alcacer (dk. 74 ve 78) (Villarreal), Kayode (dk. 33), Yatabare (dk. 43), Max Gradel (dk. 64) (Sivasspor)
Sarı kartlar: Coquelin, Foyth, Pedraza (Villarreal), Robin Yalçın, Isaac, Max Gradel (Sivasspor)
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