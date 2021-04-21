Vida'nın eline çarpan top, tartışmalara yol açtı

Süper Lig'in 36. haftasında Beşiltaş deplasmanda Sivasspor'un konuğu...

Maçta tempo düşük devam ederken, ilk yarının 30 dakikası golsüz eşitlikle devam etti.

Maçta az pozisyonlar meydana gelirken iki takım da rakip savunmaları aşamadı.

SİVASSPORLU FUTBOLCULARIN PENALTI BEKLEDİĞİ POZİSYON

Maçın 21. dakikasında meydana gelen pozisyonda Sivassporlu futbolcular isyan etti. Sivasspor'un atağında, ceza sahasın içinde Bşiktaşlı Vida'nın eline çarpan top penaltı olarak sayılmadı.

VAR'da incelenen pozisyon için de hakem Fırat Aydınus'a herhangi bir uyarı da yapılmadı.