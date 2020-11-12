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Vida'nın testi pozitif çıktı

A Milli Takım'a karşı dün akşam 45 dakika sahada kalan Vida'nın maçın ardından çıkan Covid-19 testi pozitif olarak açıklandı. Yaşanan gelişme, Milli Takım'da Rusya ve Macaristan maçları öncesi panik oluşturdu.

Spor 12.11.2020, 08:58
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Vida'nın testi pozitif çıktı

Hazırlık maçında A Milli Takım ile dün akşam karşı karşıya gelen Hırvatistan'da sahaya kaptan olarak çıkan ve aynı zamanda Beşiktaş forması giyen Vida'nın test sonucu pozitif çıktı. Maçtan önce yapılan ve karşılaşmanın ardından açıklanan test sonucu, millilerde paniğe neden oldu. Maç öncesinde ısınmak için sahaya çıkan Vida, Dorukhan Toköz, Cenk Tosun, Caner Erkin ve Teknik Direktör Şenol Güneş'le karşılaşma öncesinde temasta bulunup bir süre sohbet etmişti. 45 dakika oynayan tecrübeli futbolcu, ikinci yarıda kenara gelmişti.

Federasyon, sağlık kurulunu bekliyor

Yaşanan gelişme üzerine TFF, sağlık kurulun alacağı önlemleri bekliyor. Pandemi nedeniyle çok hassas davranan TFF, maçlara giderken oyuncuların yan yana oturmaması için 2 takım otobüsünü de yollayıp ekstra birçok önlem alırken, Vida'nın maç sonrası açıklanan testi şok etkisi oluşturdu. Rusya ve Macaristan maçları öncesinde federasyonun alacağı aksiyonlar bekleniyor.

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