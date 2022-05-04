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Vida, babasını ziyaret için Hırvatistan’a gitti
Beşiktaşlı futbolcu Domagoj Vida, babasının geçirmiş olduğu kalp krizi nedeniyle ziyaret için Hırvatistan’a gitti. Vida’nın babasının cuma günü operasyon geçireceği ifade edildi.
Spor 04.05.2022, 17:05
Beşiktaşlı futbolcu Domagoj Vida, babasının geçirmiş olduğu kalp krizi nedeniyle ziyaret için Hırvatistan’a gitti. Vida’nın babasının cuma günü operasyon geçireceği ifade edildi.
Konuyla ilgili siyah-beyazlıların yaptığı yazılı açıklamada, "Domagoj Vida, babasının geçirmiş olduğu kalp rahatsızlığı nedeniyle Hırvatistan’a gitmiştir. Vida’nın babası cuma günü operasyon geçirecektir" denildi.