Victor Lapena: "Amacımız Fenerbahçe’ye yakıştığı gibi basketbol oynamak"

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Victor Lapena, yeni sezon için heyecanlı olduklarını ifade ederek, "Geçtiğimiz sezonun bir baskısı yok burası Fenerbahçe. Biz burada kendimize baskı oluşturmalıyız. Amacımız Fenerbahçe’ye yakıştığı gibi iyi bir basketbol oynamak ve takımı buna göre hazırlamak" diye konuştu.

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı’nda yeni sezon öncesi medya günü Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda gerçekleştirildi. Medya gününde Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Victor Lapena, kaptanlar Tuğçe Canıtez, Olcay Çakır ve Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Danabaş Katıldı. Gerçekleştirilen etkinlikte basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Victor Lapena, sezon için çok heyecanlı olduklarını ifade ederek, "Geçtiğimiz sezona göre taraftarlara kavuşacağız. Bunun için çok heyecanlıyız. Uzun bir yaz dönemi oldu ve ekiple beraber çok iyi çalıştık. En önemlisi taraftara kavuşacak olmak. Yeni sezon için heyecanlıyız. Geçtiğimiz sezonun bir baskısı yok. Burası Fenerbahçe biz burada kendimize baskı oluşturmalıyız. Amacımız Fenerbahçe’ye yakıştığı gibi iyi bir basketbol oynamak ve takımı buna göre hazırlamak. Sezon başı yapılanmada bazı sorunlar oldu. Yaşadığımız sakatlıklarla kadro yapılanmasında değişikliklere gittik. Oyuncularla önümüzdeki sürece çok iyi hazırlanacağız. Katılacak oyuncularla yeni sezona iyi bir şekilde adapte olacağız" dedi.

Tuğçe Canıtez: "Hedefim Euroleague kupasını kaldırabilmek"

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı kaptanlarından Tuğçe Canıtez, bu sene çok güzel bir ekipleri olduğunu söyleyerek, "Geçen senenin kadrosuyla birlikte kendimize daha iyi oyuncularla birlikte de güzel bir takım olduğumuza inanıyorum, güzel bir kimyası olan. Yaz süreci çok iyi geçti. Bazı oyuncular NBWA’de, onların gelmesini bekliyoruz. Bu sene yüzde 50 taraftarımız olacak. Biliyoruz ki geçen senelerde taraftarımız bizi ekran başında ve sosyal medyadan takiptelerdi. Bu sene taraftarla çok daha güzel bir sezon olacak. Biz Fenerbahçe olarak her şeyin en iyisine odaklanarak sahaya çıkıyoruz. Bu durum bize baskı yapmıyor, daha çok motive ediyor. Her zaman her şeyin en iyisini yapmaya çalışıyoruz böyle bir kulüpte 8 sene olmak gurur verici. Burada kupayı kaldırmak ayrı bir şey. En önemli hedeflerimden birisi Euroleague kupasını kaldırabilmek. Elimden geldiği kadar takıma yardımcı olmak istiyorum" şeklinde konuştu.

Olcay Çakır Turgut: "Bu sezonda namağlup şampiyon olmak istiyoruz"

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı kaptanlarından Olcay Çakır Turgut, geçen sezonu namağlup bitirdiklerini ve Euroleague’de de bir mağlubiyet alarak üçüncü olduklarını ifade ederek, "Bu sene tekrar Türkiye Ligi’ni namağlup bitirmek istiyoruz. Euroleague için daha iyi bir kadro kurduk. Kupayı kulübümüze getireceğiz. İnşallah daha iyi olacağız. Ben biraz baskı yaptığına inanıyorum. Bunun da güzel bir şey olduğunu düşünüyorum. Geçen sene namağlup şampiyon olmuştuk. Bu sezon da aynısını yapmaya çalışacağız" dedi.